El Barça busca consolidar su mejor racha del curso en el estruendo de Belgrado

Una visita exigente para el equipo que dirige Joan Peñarroya, que aspira a consolidar los brotes verdes mostrados, sobre todo en el aspecto defensivo, durante la segunda mitad de la ajustada victoria ante el cuadro italiano (74-72), al que dejó en 31 puntos tras el descanso para remontar una desventaja que llegó a ser de once tantos antes del ecuador.

El desafío ahora es trasladar esa mejoría al juego fuera del Palau Blaugrana, donde el técnico egarense sigue sin dar con la tecla para convertir a su equipo en un bloque fiable durante los 40 minutos, capaz de ganar al aspirante al título Panathinaikos (96-103) y, al mismo tiempo, caer ante el debutante Dubai Basketball (83-78).

Un duelo correspondiente a la jornada 8 de la Euroliga entre dos equipos a los que separan una victoria (3-4 el Partizan y 4-3 el Barça), y que será una primera prueba para medir la capacidad del conjunto azulgrana de consolidarse entre los equipos que lucharán por mantenerse en la parte alta de la clasificación a lo largo de toda la temporada.

Con las bajas confirmadas de los bases Juan Núñez —lesionado de larga duración— y Nico Laprovittola, al que Peñarroya ya descartó para este compromiso en la rueda de prensa posterior al choque ante el Armani Milán, el conjunto azulgrana visitará a un Partizan que también se encuentra en construcción.

El veterano entrenador Zeljko Obradović trabaja para ensamblar un equipo que sigue rastreando el mercado y que esta semana ha anunciado dos incorporaciones de renombre: el pívot angoleño Bruno Fernando, procedente del Real Madrid, y el experimentado base Nick Calathes, exazulgrana, llegado desde el Mónaco.

Con estas incorporaciones, el conjunto balcánico busca encontrar la identidad y la consistencia en la Euroliga, donde acumula dos derrotas consecutivas frente al París Basketball (83-101) y el Hapoel Tel-Aviv (97-84).

Además, este viernes el Barça se reencontrará por primera vez con el ala-pívot Jabari Parker. El estadounidense, que rescindió su contrato este verano tras dos temporadas, fue el segundo máximo anotador del equipo la pasada campaña en Euroliga, con 13,8 puntos de media, solo por detrás del escolta Kevin Punter, que será un partido más la gran amenaza azulgrana.

En el cuadro serbio, la determinación ofensiva recaerá en el escolta Sterling Brown, líder en anotación con 15,6 puntos de media en los primeros siete partidos, mientras que el potencial defensivo lo pondrán el alero Isaac Bonga, campeón del EuroBasket con Alemania, y el pívot Dylan Osetkowski, conocido de la Liga Endesa tras su paso por el Unicaja.

En definitiva, un choque de tendencias y de caras conocidas, en el que el Barça buscará prolongar su racha triunfal ante el Partizan, al que ha ganado en sus cinco últimas visitas y cuya última derrota a domicilio se remonta al 2010.