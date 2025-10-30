El Real Madrid iguala el récord histórico de tapones en un cuarto en un duelo de Euroliga

Hasta esa noche solo cuatro equipos habían alcanzado esa cifra; el Estrasburgo en la temporada 2015-2016 contra el Khimki; el propio equipo ruso esa misma campaña contra el Estrella Roja de Belgrado y en la 2018-2019 contra el Zalgiris de Kaunas; y el Barça en la 2021-2022 contra el Maccabi de Tel Aviv; según datos facilitados por la Euroliga.

El Real Madrid acumuló además siete en medio partido, igualando el mejor registro histórico del club en ese tramo el torneo después de que hiciera lo propio en la 2022-2023 contra el ALBA Berlín. Solo el Baskonia en la 2014-2015 contra el CSKA; el Anadolu Efes en la 2016-2017 contra el Darussafaka y en la 2023-2024 contra el Valencia Basket; y el ASVEL Villeurbanne en un choque de la 2021-2022 contra el Zenit San Petersburgo mejoraron ese dato con ocho.

Finalmente el conjunto que dirige Sergio Scariolo acabó la noche con un total de nueve 'gorros', segunda mejor marca igualada con un duelo contra el Maccabi Tel Aviv de la 2012-2013 y mejorada en otro de la 2010-2011 contra el Lottomatica Roma del que se marcharon con once. Lejos quedó en esta ocasión la plusmarca absoluta de doce que tiene por partida doble el Zalgiris, en un encuentro de la 2000-2001 contra el Adecco Estudiantes y en otro de la 2008-2009 contra el Asseco Prokom.

En esta ocasión el líder del equipo en tapones fue Usman Garuba, quien dejó cuatro, tres de ellos en poco más de seis minutos del segundo cuarto. A él le siguió Walter Tavares con tres. El canadiense Trey Lyles firmó los dos restantes.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy