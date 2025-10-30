Básquetbol
30 de octubre de 2025 - 17:00

Okeke sufre un esguince en el tobillo izquierdo

Madrid, 29 oct (EFE).- Chuma Okeke, ala-pívot estadounidense del Real Madrid, sufre un esguince en el tobillo izquierdo y su tiempo de baja queda pendiente de evolución, según ha informado el club en un comunicado poco antes de que el conjunto blanco se enfrente en el Movistar Arena al Fenerbahce turco en la octava jornada de la Euroliga.

EFE

Okeke jugó su último partido el pasado martes, en la derrota en el SAP Arena de Múnich contra el Bayern por 90-84, un duelo en el que anotó tres puntos, repartió una asistencia, robó un balón y perdió otro en 14:04 minutos de juego para un punto de valoración.

En la máxima competición europea el jugador promedia 9.1 puntos, 4.1 rebotes, 0.6 asistencias, 0.4 robos, 0.3 tapones y 11.7 dígitos de valoración mientras que en la Liga Endesa sus cifras por noche son de 5.3 puntos, 3 rebotes, 0.7 asistencias, 0.3 robos, 0.7 tapones y 6.3 dígitos de valoración.