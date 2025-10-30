Okeke sufre un esguince en el tobillo izquierdo

Okeke jugó su último partido el pasado martes, en la derrota en el SAP Arena de Múnich contra el Bayern por 90-84, un duelo en el que anotó tres puntos, repartió una asistencia, robó un balón y perdió otro en 14:04 minutos de juego para un punto de valoración.

En la máxima competición europea el jugador promedia 9.1 puntos, 4.1 rebotes, 0.6 asistencias, 0.4 robos, 0.3 tapones y 11.7 dígitos de valoración mientras que en la Liga Endesa sus cifras por noche son de 5.3 puntos, 3 rebotes, 0.7 asistencias, 0.3 robos, 0.7 tapones y 6.3 dígitos de valoración.