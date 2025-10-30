Peñarroya: "El Partizan tiene una plantilla con mucho nivel y que vale mucho dinero"

"No sé si más o menos que muchos otros, pero vale mucho dinero. En esta Euroliga, si analizamos las plantillas, hay muchísimo nivel; no sé si poderío es la palabra exacta, pero hay muchos equipos que pueden luchar por estar en la Final a Cuatro. Y el Partizan es uno de ellos", ha señalado el técnico azulgrana desde el Palau Blaugrana.

En este sentido, el preparador egarense ha subrayado que en el Stark Arena de Belgrado, un pabellón conocido por su atmósfera y la pasión de la afición, "los jugadores ya salen conectados desde el inicio", un factor que, según Peñarroya, explica que el Barça haya encadenado cinco victorias consecutivas a domicilio ante el equipo serbio.

El técnico del Barça también se ha referido a las recientes incorporaciones del equipo serbio, el pívot Bruno Fernando, procedente del Real Madrid, y el base exazulgrana Nick Calathes, llegado desde el Mónaco, y cómo sus fichajes podrían cambiar la dinámica de un rival que encadena dos derrotas consecutivas en la Euroliga.

"Estamos hablando de dos jugadores contrastados, un jugador muy atlético, con mucho poder en la pintura como Bruno Fernando, y un jugador histórico en la competición como Nick Calathes, que es un perfil que ellos seguramente no tienen, por la concepción de su línea exterior", ha opinado.

No obstante, Peñarroya ha evitado centrar su discurso únicamente en estas incorporaciones, recordando que bajo la dirección del veterano entrenador Zeljko Obradović, el Partizan ha formado un equipo "de mucho nivel".

El preparador catalán ha insistido en la importancia de "la defensa y la concentración", siguiendo el ejemplo de la segunda mitad ante el EA7 Emporio Armani Milán (74-72), cuando limitaron al rival a 31 puntos para remontar una desventaja que llegó a ser de once tantos antes del ecuador.

"Es un equipo con gran calidad individual, con jugadores capaces de anotar incluso estando bien defendidos, como Jabari Parker o Sterling Brown. Estamos trabajando para mejorar nuestra solidez defensiva y disputar un partido serio y competitivo", ha concluido.

En esta línea, el escolta Kevin Punter, que militó en el Partizan durante tres temporadas (2021-2024), ha señalado que deberán estar "muy concentrados y preparados" para luchar por el que sería su quinto triunfo en ocho jornadas de la máxima competición continental.

El estadounidense, que ha evitado comentar la buena racha del Barça en Belgrado "para no gafarlo", ha reconocido, no obstante, que tiene "muchísimas ganas" de reencontrarse con Jabari Parker, a quien considera su "hermano", y con quien ha mantenido contacto en la previa del encuentro.

"He estado hablando con Jabari (Parker) durante estos días. Solo para ver cómo está, asegurarme de que esté bien. Va a ser divertido y emocionante", ha zanjado.