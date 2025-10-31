108-109. Los Celtics acaban con el invicto de 76ers con más protagonismo de Hugo González

Tras estrenarse ante el público del TD Garden, el novato Hugo González, elegido con el 28 absoluto en el último draft, estuvo 14 minutos en pista en Philadelphia, en el primer partido de la Copa NBA de la nueva temporada.

El madrileño, de 19 años, conectó dos de sus cinco tiros de campo, anotó un triple, y también consiguió tres rebotes ofensivos para el equipo de Joe Mazzulla.

Los Celtics llevan tres victorias consecutivas, tras arrancar con dos derrotas una campaña en la que no podrán contar con Jayson Tatum, baja por su lesión en el tendón de Aquiles.

Jaylen Brown fue el máximo anotador de Boston con 32 puntos, apoyado por los 19 de Anfernee Simons saliendo del banquillo.

Los Celtics llegaron a tener 24 puntos de ventaja en el segundo cuarto, pero acabaron sufriendo ante la remontada de Philadelphia.

Los 76ers cayeron por primera vez este curso tras comenzar con cuatro victorias. No les bastó con los 26 puntos y catorce asistencias de Tyrese Maxey ni con los veinte puntos de Joel Embiid.