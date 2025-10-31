John-Blair Bickerstaff afirma que la afición mexicana se va a enamorar de los Pistons

"Creo que seas quien seas, vengas de donde vengas, cuando vean jugar a nuestros chicos de Pistons se van a enamorar de cómo juegan", expresó.

"Jugamos duro, bonito y de manera muy competitiva", añadó el 'coach' al final del entrenamiento.

Bickerstaff, quien firmó en junio del año pasado con los Pistons, habló de la evolución que ha tenido su equipo liderado por Cade Cunningham.

"Se trataba simplemente de ayudar a que los jugadores conectaran y rindieran al máximo, que explotaran sus fortalezas, que encontrarán su identidad en el juego, la dureza, la intensidad física", expresó.

El 'coach' consideró que tener sanos a Jaden Ivey y Ausar Thompson, junto a Cunningham, los pone en un terreno muy optimista en esta temporada.

"Tenemos varios jugadores que manejan bien el balón, Thompson es un alero que nos aporta varias ventajas, juega en varias posiciones y sabe llevar el balón y con Jarden podemos atacar desde diferentes zonas de la duela; nos hacen muy versátiles", detalló.

Cade Cunningham también se mostró entusiasmado por la recepción que les ha dado la afición mexicana.

"Es increíble. Es genial estar aquí. Nunca he jugado en México. Así que estar en este escenario, viendo a los aficionados que nunca me han visto jugar, creo que es una oportunidad increíble y quiero darles un gran espectáculo", señaló la estrella de los Pistons.

La penetración de la NBA a nivel mundial es algo que según Cunningham ayuda no sólo al baloncesto estadounidense.

"Todos sabemos que el baloncesto es un deporte global en el presente y la NBA tiene el nivel más alto. Así que viajemos por el mundo jugando partidos, que nos permita llevar este deporte del más alto nivel a todo el mundo", concluyó.