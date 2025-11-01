Básquetbol
01 de noviembre de 2025 - 02:10

Los Blazers de Tiago Splitter dejan a Jokic sin récord de triples dobles

/pf/resources/images/abc-placeholder.png?d=2377

Chicago (EE.UU.), 31 oct (EFE).- Los Portland Trail Blazers del técnico brasileño Tiago Splitter dieron la sorpresa este viernes y ganaron por 109-107 a los Denver Nuggets, además de cortar la racha de triples dobles del serbio Nikola Jokic, que iba a por el récord de cinco triples dobles consecutivos para abrir una temporada NBA.

Por EFE

Dos libres de Jerami Grant, tras una ingenua falta de Aaron Gordon, dieron la victoria a los Blazers con un segundo por jugar en el cuarto período, en un partido que también valía para la primera jornada de la Copa de la NBA.

Jokic, de 30 años y en su décima campaña en la NBA, se quedó en 21 puntos, catorce rebotes y nueve asistencias, y no pudo dejar atrás las marcas de Oscar Robertson (1961-1962) y de Russell Westbrook (2020-2021).

Grant acabó siendo el héroe del encuentro y firmó 16 puntos y cinco rebotes saliendo del banquillo. Deni Avdija fue el máximo anotador de Portland con 23 puntos. En los Nuggets, Jamal Murray metió 22 puntos.

La jornada NBA se completó con la trabajada victoria 126-124 de Los Ángeles Clippers contra los New Orleans Pelicans, liderada por 34 puntos de Kawhi Leonard.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy