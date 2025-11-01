Los Blazers de Tiago Splitter dejan a Jokic sin récord de triples dobles

Dos libres de Jerami Grant, tras una ingenua falta de Aaron Gordon, dieron la victoria a los Blazers con un segundo por jugar en el cuarto período, en un partido que también valía para la primera jornada de la Copa de la NBA.

Jokic, de 30 años y en su décima campaña en la NBA, se quedó en 21 puntos, catorce rebotes y nueve asistencias, y no pudo dejar atrás las marcas de Oscar Robertson (1961-1962) y de Russell Westbrook (2020-2021).

Grant acabó siendo el héroe del encuentro y firmó 16 puntos y cinco rebotes saliendo del banquillo. Deni Avdija fue el máximo anotador de Portland con 23 puntos. En los Nuggets, Jamal Murray metió 22 puntos.

La jornada NBA se completó con la trabajada victoria 126-124 de Los Ángeles Clippers contra los New Orleans Pelicans, liderada por 34 puntos de Kawhi Leonard.

