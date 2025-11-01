Básquetbol
01 de noviembre de 2025 - 08:20

Toko Shengelia, MVP de la octava jornada de la Euroliga

Redacción deportes, 1 nov (EFE).- El georgiano Toko Shengelia, que lideró al Barcelona en la victoria (76-78) ante el Partizan Mozzart Bet Belgrado, con una calificación de índice de rendimiento de 42, la más alta de su carrera, fue elegido MVP de la octava jornada de la Euroliga.

Por EFE

Shengelia, de 34 años, anotó 24 puntos con un cuatro de cinco en tiros de dos, un dos de tres en triples y un diez de doce en tiros libres. Además, consiguió cinco rebotes, cinco asistencias y un récord personal de cuatro robos, sin cometer pérdidas de balón y provocando nueve faltas.

Este es el noveno premio al Jugador Más Valioso de la Ronda en la carrera de Shengelia y el primero en casi dos años.

El estadounidense Kendrick Nunn, del Panathinaikos AKTOR Atenas, fue el máximo anotador de esta octava jornada con 26 puntos. El base del Paris Basketball, Nadir Hifi, lidera esta clasificación en la Euroliga con un promedio de 22,3 puntos por partido.