Toko Shengelia, MVP de la octava jornada de la Euroliga

Shengelia, de 34 años, anotó 24 puntos con un cuatro de cinco en tiros de dos, un dos de tres en triples y un diez de doce en tiros libres. Además, consiguió cinco rebotes, cinco asistencias y un récord personal de cuatro robos, sin cometer pérdidas de balón y provocando nueve faltas.

Este es el noveno premio al Jugador Más Valioso de la Ronda en la carrera de Shengelia y el primero en casi dos años.

El estadounidense Kendrick Nunn, del Panathinaikos AKTOR Atenas, fue el máximo anotador de esta octava jornada con 26 puntos. El base del Paris Basketball, Nadir Hifi, lidera esta clasificación en la Euroliga con un promedio de 22,3 puntos por partido.