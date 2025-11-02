101-128. Kevin Durant machaca a los Celtics

Los Rockets (3-2) acumulan de esta manera tres victorias seguidas tras sus dos tropiezos al inicio de la campaña. Los hombres de Ime Udoka lanzaron con un 54,5 % de acierto en tiros de campo (42 de 77), incluido un 65,5 % en triples (16 de 22).

Esta destacada puntería también les permitió dominar el rebote, 64 a 45. Pusieron 11 tapones por 2 de Boston. Además, fueron 35 veces a la línea de tiro libre, frente a solo 7 de los Celtics. Un auténtica exhibición de juego interior.

Durant lideró a los Rockets con 26 puntos (20 de ellos antes del descanso), 4 rebotes, 2 robos, un tapón y una asistencia.

Alperen Sengun se quedó a las puertas de un triple-doble con 16 puntos, 10 rebotes y 9 asistencias, así como Amen Thompson (17 puntos, 9 rebotes y 8 asistencias).

Para los Rockets -el equipo con mejor ataque en este inicio de campeonato- siete jugadores superaron los 10 puntos. Además de Durant, Sengun y Thompson, destacaron los otros dos titulares, Jabari Smith Jr. y Josh Okogie, así como los suplentes Tari Eason y Reed Sheppard.

A la mitad del último cuarto, los Rockets llegaron a tener una ventaja de +36, antes de que los Celtics maquillaran el resultado en los minutos finales.

Para los Celtics (3-4), que llevaban una racha de tres victorias y venían de ganar anoche un duelo muy exigente en Philadelphia. El mejor de Boston fue el suplente Baylor Scheierman, con 17 puntos y 5 rebotes.

Ninguno de los titulares logró igualar los números de Scheierman en un partido marcado por la falta de puntería (38,8 % en tiros de campo, 31,8 % en triples), base del éxito de los Celtics.

Los Celtics lanzaron 26 tiros de campo más que los Rockets (103 a 77), incluidos 15 triples adicionales (44 a 29), pero aun así perdieron ambas estadísticas.

El novato español Hugo González terminó con 7 puntos, un rebote y una asistencia en 16 minutos y 57 segundos.

El canterano del Real Madrid salió desde el banquillo en el primer tiempo con la tarea de defender a Durant, pero acumuló tres personales en menos de cinco minutos, por lo que Joe Mazzulla lo sentó de nuevo hasta el último parcial.