Kevin Durant recupera la sonrisa con los Rockets y los Pacers por fin ganan

26 puntos (20 de ellos antes del descanso), 4 rebotes, 2 robos, un tapón y una asistencia fueron los números de Durant, que vuelve a sonreír tras una temporada para olvidar en Phoenix.

Los Rockets se exhibieron con un despliegue de puntería (54,5 % en tiros de campo y 65,5 % en triples), juego interior (64 a 45 en triples y 11 a 2 en tapones) y juego colectivo: siete de sus jugadores, incluido su quinteto inicial, superaron los 10 puntos.

Para los Celtics, el partido de hoy fue una pesadilla. Jugaron con la pólvora mojada, firmando un pobre 38,8 % en tiros de campo y un 31,8 % desde el perímetro. A los de Boston, el anillo de 2024 les queda muy lejos.

El español Hugo González terminó con 7 puntos, un rebote y una asistencia en 16 minutos y 57 segundos de juego. González salió desde el banquillo en el primer tiempo con la tarea de defender a Durant, pero acumuló tres personales en menos de 5 minutos, por lo que Joe Mazzulla lo sentó de nuevo hasta el último parcial.

El escolta de los Pacers lideró la remontada en el último cuarto que dio a Indiana su primera victoria de la temporada, tras un demoledor arranque de 0-5 marcado por la ausencia de su estrella, Tyrese Haliburton.

Jackson firmó un doble-doble con 25 puntos y 10 asistencias para los Pacers, mientras que Aaron Nesmith anotó 31 puntos y Pascal Siakam 27.

Los Pacers enfrentan una temporada muy complicada. Al varapalo de caer en las últimas Finales en el séptimo partido, se le añade que deberán recorrerla sin Haliburton, lesionado en el tendón de Aquiles, precisamente en ese séptimo partido.

Para los Golden State Warriors, Stephen Curry anotó 24 puntos, Jimmy Butler 20 y Jonathan Kuminga 17.

Jalen Duren lideró con 33 puntos y 10 rebotes la victoria de los Detroit ante los Dallas Mavericks por 122-110 en un partido disputado en el Arena CDMX de Ciudad de México. Cade Cunningham firmó otro doble-doble con 21 puntos y 18 asistencias.

Jason Kidd no pudo contar con Anthony Davis, lesionado, para los Mavericks, mientras que Cooper Flagg, número 1 del 'draft' y gran esperanza de Dallas, terminó con 16 puntos, aunque con 3 de 14 en tiros de campo (21,4 %).

En Milwaukee, los Sacramento Kings derrotaron 133-135 a los Bucks con 31 puntos de Zach LaVine, 29 de DeMar DeRozan y 24 de Dennis Schröder y Domantas Sabonis.

Los Minnesota Timberwolves se impusieron 105-122 a los Charlotte Hornets, mientras que los Orlando Magic ganaron 94-125 a los Washington Wizards.