Los Nets de Jordi Fernández vuelven a caer, los 15 puntos de Aldama no le bastan a Memphis

Los 76ers se pasearon en el Barclays Center contra los Nets pese a no poder contar con su pívot Joel Embiid por segundo encuentro en esta temporada.

Con Embiid ausente para evitar sobrecargas en la rodilla operada el curso pasado, Kelly Oubre brilló con 29 puntos y Tyrese Maxey aportó 26 puntos para los Sixers, que ganaron cinco de sus seis partidos disputados.

Además, Quentin Grimes sigue dando una valiosa aportación saliendo del banquillo y este domingo firmó 22 puntos y trece asistencias.

Los Nets siguen sin levantar la cabeza en esta campaña. No pasaron del 43 % en tiros de campo y apenas conectaron siete triples de 38 (18 %).

Cam Thomas, con 29 puntos, y Michael Porter Jr, con un doble doble de 17 puntos y 17 rebotes, fueron los únicos en brillar en la difícil noche de los Nets.

Tampoco pudo celebrar Santi Aldama, cuyos Grizzlies cayeron 117-102 en su visita a los Raptors. Lo hicieron sin Ja Morant, suspendido un partido por su franquicia por conducta perjudicial hacia el equipo.

Aldama consiguió quince puntos, cuatro rebotes y dos asistencias en 28 minutos saliendo del banquillo para los Grizzlies, que perdieron tres de sus últimos cuatro partidos.

El líder anotador de los Raptors fue RJ Barrett, con 27 puntos.