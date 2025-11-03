El francés Sylvain Francisco, mejor jugador de la Euroliga en octubre

El eléctrico exterior es uno de los principales responsables de la buena marcha del conjunto lituano, líder de la competición con un balance de seis victorias y dos derrotas, en un mes en el que promedió 14,9 puntos -con 54,1% en tiros de campo y 40,4% en triples- y 6,8 asistencias para un total de 18,9 créditos de valoración.

"Significa mucho porque hay muchos jugadores talentosos. No esperaba ser el MVP de la Euroliga, todo lo que quería era asegurarme de que ganáramos con el equipo que tenemos y estar contento con las victorias. Solo quiero ir a los 'playoffs'; esa es la mejor parte, eso es lo que queremos, nuestro objetivo", señaló Francisco en el pódcast de la Euroliga.

La mejor actuación del internacional galo se produjo en la jornada 7, en la victoria ante el Virtus de Bolonia, ante el que registró un doble-doble con 23 puntos y 10 asistencias.

De esta manera, Francisco se convierte en el quinto jugador del Zalgiris en obtener este galardón, uniéndose a Marcus Brown (diciembre de 2007), Paulius Jankunas (diciembre de 2017), Brandon Davies (abril de 2018) y Marius Grigonis (octubre de 2020).

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Asimismo, es el quinto jugador francés en la historia en ganar el premio, junto con Thomas Heurtel (febrero de 2017), Nando De Colo (enero de 2015, febrero de 2016 y enero de 2018), Guerschon Yabusele (enero de 2022) y Theo Maledon (diciembre de 2024).