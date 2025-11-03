El Valencia Basket, ante el reto de ganar por primera vez a Fenerbahce

El Valencia Basket rozó su primera victoria ante el Fenerbahce precisamente esta temporada. En el partido disputado en el Roig Arena, el conjunto ‘taronja’ tuvo la opción de romper el empate en la última acción, pero el tiro de Raquel Carrera no entró y en la prórroga la victoria terminó cayendo del lado visitante (72-75).

Precisamente desde ese día, el Valencia Basket cuenta sus partidos con victoria. Cinco triunfos consecutivos repartidos entre Euroliga y Liga Femenina Endesa siendo el último el conseguido este domingo ante el Movistar Estudiantes (84-61) en la competición doméstica.

En el capítulo de bajas, el técnico, Rubén Burgos, sigue sin contar con la exterior Cristina Ouviña, todavía en proceso de recuperación tras haberse perdido la última temporada por maternidad. Quienes sí viajan son la base Marija Lekovic y la alero Alina Iagupova, que se perdieron el último partido por una contractura y por un proceso febril respectivamente.

Enfrente estará un Fenerbahce invicto en esta fase de grupos y que tiene en la interior Iliana Rupert y en la alero Kayla McBride a sus principales amenazas anotadoras con 15 y 14.5 puntos por partido.

Además, la interior Emma Meesseman, que se perdió el encuentro disputado en el Roig Arena, estará disponible para el partido. En los tres partidos que ha jugado en Euroliga, Meesseman promedía 13.3 puntos y 4.3 rebotes con un total de 15.7 créditos de valoración.

El Fenerbahce llega al duelo con el Valencia Basket después de sumar un triunfo en la liga turca al imponerse al Canakkale (81-103) con 26 puntos, 10 rebotes y 8 asistencias de Meesseman.