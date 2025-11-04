El Baxi Manresa, a dar un portazo a la irregularidad con un difícil choque en Klaipeda

Los del Bages arrancaron la temporada oficial con un balance de cinco victorias y cinco derrotas entre la Eurocopa y la Liga Endesa, por lo que la regularidad es un deber para mantenerse en la zona tranquila de ambas competiciones.

En lo que a la Eurocopa se refiere, el Baxi Manresa es quinto en la tabla con un balance de 3-2, y tan sólo saca un triunfo de diferencia al séptimo clasificado, precisamente el Neptunas Klaipeda, equipo que marca el límite entre los que se clasifican para los octavos de final y los que quedan eliminados.

Sin embargo, la clasificación está muy igualada y los manresanos están a un sólo triunfo del líder, el Bahcesehir turco, por lo que ganar en tierras lituanas puede ser vital para asegurar lo antes posible un billete para la siguiente ronda.

Precisamente, los catalanes cayeron en la pasada jornada europea ante el conjunto turco que lidera el grupo, por un importante 67-81 en el Nou Congost.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Para este duelo en Klaipeda, el técnico Diego Ocampo tendrá la única baja del escolta puertorriqueño Alfonso Plummer, que sigue en proceso de recuperación de una lesión en el aductor.

Enfrente, el Baxi Manresa tendrá un Neptunas que cuenta con una plantilla de mayoría de jugadores lituanos, y tan sólo con un jugador con experiencia en la Liga Endesa, el escolta Rihards Lomazs, que jugó dos meses en Zaragoza en la temporada 2022-23.

El alero Arnas Velicka, con 12,2 puntos y 3,8 rebotes de media, es el jugador más destacado del conjunto báltico.

Marc Estany, técnico ayudante del Baxi Manresa, ha hablado en la previa del importante duelo ante el Neptunas. "Es un equipo diferente al que solemos enfrentarnos en la Eurocopa, con un estilo más europeo de saber pasar el balón y con mucho tirador de tres", dijo.

"Este partido es todo un reto por todo lo que comporta, intentaremos centrarnos en nosotros mismos para ser lo más competitivos posible", finalizó.