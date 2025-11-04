El Surne Bilbao viaja a Grecia a arrebatar el liderato al Peristeri

Fue una derrota dolorosa para los 'hombres de negro', que esa misma semana recibieron un serio correctivo ante el Joventut en Badalona (101-69), de donde regresaron muy tocados en el ánimo y la autoestima.

Pero los de Jaume Ponsarnau reaccionaron bien, encadenando tres victorias seguidas que les enderezó el triunfo a pesar de la última derrota el sábado último en Manresa en la Liga Endesa (79-77).

De esas tres victorias seguidas, una fue en liga ante el MoraBanc Andorra (81-71) y dos en Europa, en Chequia y Georgia, en las que el Surne Bilbao rompió todos sus récords de anotación y diferencia de puntos contra el PUMPA Basket Brno (51-105) y el BC Kutaisi 2010 (62-113).

El choque de mañana será el tercer partido seguido del conjunto vasco fuera de casa antes de cerrar la primera fase de la competición en Miribilla frente a los dos equipos que arrolló a domicilio.

La contundencia de los dos triunfos europeos animan al Surne a ganar en Grecia, quitarse la espina de la derrota en casa ante un Peristeri que le remontó 18 puntos (48-30) y así asegurarse el pase a la segunda ronda que consiguen los 10 campeones de grupo y los seis mejores segundos.

Para ello, no obstante, deberá frenar mejor al base español Álvaro Cárdenas (22 puntos, 10/15 TC y 22 de valoración), que dio un recital ante la presencia en las gradas de Miribilla del seleccionador español Chus Mateo, y los exteriores americanos Ty Nichols (21, 7 rebotes, 4 asistencias y 21) y CJ Harris (18), los que le remontaron al final el partido.

Entre locales los mejores fueron los interiores Luke Petrasek (18, 5 asistencias, 2 tapones y 18), en quizás su mejor partido desde que llegó a Bilbao, y un Tryggvi Hlinason (10, 4 rebotes) del que se espera marque más diferencias. Como también de Melwin Pantzar (6 asistencias) y Darrun Hilliard (17, pero 5/14 TC).

Respecto a ese partido en Bilbao, Ponsarnau ya recuperó en las últimas citas a Bassala Bagayoko y, asimismo, tiene ya disponible al pívot Amar Sylla, que se perdió unos partidos por un proceso vírico.

El técnico tiene que hacer un descarte en los encuentros de competición europea por cuestión de cupos y la decisión la tomará mañana ya en la capital griega, a donde han viajado este martes 13 jugadores, uno más de los que entrarán en la convocatoria definitiva.