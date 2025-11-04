El Surne Bilbao vuelve a Grecia siete meses después de ganar su título europeo en Salónica

Fue el pasado 23 de abril cuando, a pesar de perder por dos puntos (84-82), los hombres de negro consiguieron levantar el trofeo en el Palataki gracias a su victoria una semana antes de Miribilla por siete puntos (72-65).

El encuentro de este miércoles (18.30 horas) programado en el pabellón Andreas Papandreou de Peristeri será el quinto que jugará el Bilbao Basket en Grecia, todos ante rivales distintos.

De los cuatro anteriores, además de la dulce derrota en Salónica, el equipo bilbaíno solo fue capaz de vencer en su visita al Panionios en el último partido del 'Last 32' de la Eurocopa 2013-2014.

Además, en su primera visita a tierras helenas, en la Eurocopa 2009-2010, cayó en la cancha del Panellinios (77-70) y en su única participación en la Euroliga, en la edición 2011-2012, perdió por 88-81 en el Estadio de la Paz y la Amistad por 88-81 ante Olympiakos.

Partidos oficiales del Bilbao Basket en Grecia:

5/11/2025 Copa FIBA Europa Peristeri ¿?.