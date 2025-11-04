Los Lakers sobrevivien sin Doncic ni Reaves y Giannis se venga de los Pacers

Dalton Knecht, Rui Hachimura, Deandre Ayton, Jake LaRavia y Marcus Smart formaron el quinteto titular de JJ Redick en Portland. Doncic quedó fuera del equipo por descanso en el marco de su recuperación, mientras que Reaves sufría una molestia en la ingle izquierda. LeBron James, por su lado, aún no ha debutado esta temporada.

Aún así, los Lakers se apuntaron un meritorio triunfo ante unos Blazers que les derrotaron la semana pasada en Los Ángeles. Ayton tomó las riendas del equipo con 29 puntos y 10 rebotes (doble-doble), mientras que Hachimura anotó 28 y Nick Smith Jr. 25.

El griego seguramente recordó al padre de Tyrese Haliburton, que lo encaró en la pista tras la eliminación a manos de los Pacers en los últimos 'play-off'. Hoy, Antetokounmpo anotó la canasta de la jornada en la NBA ante unos Pacers en horas muy bajas.

Iban 115-115 Bucks y Pacers cuando Antetokounmpo tomó el balón en la última posesión del partido. El griego lanzó a canasta con la bocina sonando y anotó para dar la victoria a Milwaukee. Lo celebró con el dedo indice en la boca, pidiendo silencio en Indianápolis.

Los Pacers, actuales finalista de la NBA, suman seis derrotas en siete partidos en este inicio de curso.

0-7. Ese es el balance de los Brooklyn Nets, el único equipo de la liga, junto a los New Orleans Pelicans, que aún no conoce la victoria esta temporada.

Los hombres de Jordi Fernández hoy aguantaron el tipo frente a los Minnesota Timberwolves durante tres cuartos, pero se derrumbaron en el último con un parcial de 21-34 que dejó todo en en 109-125.

Julius Randle firmó un triple-doble para Timberwolves con 19 puntos, 11 rebotes y 10 asistencias. Cam Thomas, de Nets, terminó con 25 puntos.

En Boston, los Celtics cayeron ante los Utah Jazz por 103-105, víctimas de un rebote ofensivo y una canasta heroicos de Jusuf Nurkic cuando apenas quedaban unas décimas por jugar. El español Hugo González tuvo 7 minutos y 59 segundos en pista, en los que aportó 2 puntos y 1 rebote.

En Memphis, los Detroit Pistons se impusieron a los Grizzlies en el día del regreso de Ja Morant tras su castigo. Morant firmó 18 puntos y 10 asistencias, pero vio cómo Cade Cunningham, con 33 puntos, lideraba el triunfo de los Pistons. Santi Aldama aportó 11 puntos y 5 rebotes en 22 minutos y 44 segundos.

Y en Denver, los Nuggets derrotaron 130-124 a los Sacramento Kings en el regreso de Russell Westbrook al Ball Arena, donde jugó la pasada campaña. Nikola Djokic firmó un doble-doble con 34 puntos, 14 asistencias y 7 rebotes, mientras que Westbrook completó otro doble-doble con 28 puntos, 12 rebotes y 6 asistencias.

Además, Los New York Knicks vencieron por 119-102 a los Washington Wizards y los Houston Rockets por 110-102 a Dallas Mavericks.