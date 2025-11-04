Ponsarnau: "Nuestra ambición es ser primeros de grupo"

"Nuestra ambición es intentar ser primeros y depende de nosotros superar esta diferencia de tres puntos con la que nos ganaron", subrayó el técnico de los 'hombres de negro' recordando el 81-84 de hace tres semanas en Miribilla en declaraciones difundidas por el club vasco antes de viajar a Grecia.

Ponsarnau, no obstante, admite la dificultad de un partido frente a un rival "muy particular" que "ha empezado la temporada muy en forma" y que llega a esta cita después de acabar con la condición de invicto en su liga el AEK Atenas.

"Es un equipo con complejidades que está haciendo un buen trabajo. En la ACB no hay equipos así. Juegan mucho desde el uno contra uno y ahí tienen mucha capacidad y mucho talento. Vamos a tener que defender bien como colectivo que fue lo que en Miribilla no acabamos de hacer", reflexionó.

Por otro lado, Ponsarnau no avanzó quien será el jugador de la rotación descartado para este partido para poder incluir a un quinto cupo y, sin revelar nombres, sí admitió que tiene a "unos cuantos jugadores medio tocados" después del partido del pasado sábado en Manresa que perdieron por 79-77.

"Todas las derrotas afectan y creo que esta un poquito más que otras. Hay cosas en las que estuvimos bien, pero muchísimas en las que no. En ataque no estuvimos acertados, pero lo peor es que todas las defensas fueron malas", lamentó Ponsarnau.