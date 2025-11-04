Puesto en libertad el ex Unicaja y Estu Stimac, tras ser detenido en protestas de Belgrado

La información fue confirmada por su esposa, Aleksandra Stimac, en la red social X.
"Vlada ha sido puesto en libertad", escribió Aleksandra Stimac, que subrayó que su marido podrá defender su inocencia fuera de prisión.
El activista y exjugador de baloncesto Vladimir Stimac fue interrogado el martes por la mañana en la Fiscalía Superior de Belgrado por, supuestamente, incitar a un cambio violento del orden constitucional, algo que desmintió.
La policía de Serbia arrestó en la noche entre el domingo y el lunes a Stimac y a otros 36 manifestantes frente al Parlamento en Belgrado tras violentos incidentes entre críticos del gobierno y partidarios del presidente nacionalpopulista, Aleksandar Vucic.
Tras ser puesto en libertad, Stimac agradeció a todos los que estuvieron a su lado, añadiendo que todos deben seguir adelante y luchar contra "este régimen aberrante y criminal".
"Si pensaban que iban a romperme el espíritu en 18 metros cuadrados… Yo crecí en 18 metros cuadrados. Todos deben saberlo. Aleksandar Vucic debe saber que no soy alguien que renunciará a la justicia ni a la normalidad", dijo Stimac a los medios locales tras ser puesto en libertad
Su abogado, Nikola Lakic, informó de que la jueza rechazó la solicitud de la Fiscalía Superior de imponer prisión preventiva al antiguo deportista de 38 años.
Vladimir Stimac, un pívot de 210 centímetros que ganó tres medallas con la selección serbia de baloncesto, jugó en numerosos equipos europeos y acabó su carrera profesional en 2024.