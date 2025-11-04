Zion Williamson será baja entre siete y diez días por una lesión en el isquiotibial

Williamson, de 25 años y número 1 del 'draft' de 2019, disputó 28 minutos en la derrota de los Pelicans contra los Oklahoma City Thunder (137-106) el pasado domingo, y este martes por la mañana figuraba como "dudoso" en el informe de lesionados que cada equipo manda a la NBA antes de cada encuentro.

El alero tenía un inicio inconsistente de temporada en el plano individual, con promedios de 22,8 puntos, 6,8 rebotes y 4,6 asistencias por encuentro.

Los Pelicans no conocen la victoria en lo que va de campaña, sumando seis derrotas.

Williamson, dos veces seleccionado para el Partido de las Estrellas de la NBA, ha lidiado con problemas de lesiones desde su aterrizaje en la liga. El año pasado apenas disputó 30 encuentros, y esta temporada ya fue baja un partido por una lesión en un pie.

El alero también se perdió por completo la temporada 2021-2022 por una fractura en el quinto metatarsiano del pie derecho.