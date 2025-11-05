El Fuerza Regia, del español Pierre Oriola, vence a los Diablos y se acerca al título

Con parciales de 19-24, 23-17, 20-19, 25-18, el equipo del entrenador español Pablo García, se acercó a su séptimo título de liga, al llegar a la mitad de los cuatro triunfos que necesita para ser campeón.

Liderados por el venezolano Michael Carrera, con 16 puntos, los Diablos del estratega argentino Nicolás Casalánguida, campeones defensores, dominaron en una primera mitad de gran consistencia en la que defendieron bien y estuvieron exactos en el ataque para irse delante por 24-19.

En el segundo cuarto, la defensa de los locales ya no fue tan efectiva, Carrera pesó poco y los regios le dieron la vuelta al duelo; a 28 segundos del final, Joshua Ibarra convirtió dos puntos y puso delante a los visitantes, 42-41.

Trepidante fue el tercer parcial, en el que el Fuerza regia, encabezado por Scott Bamforth, fue superior con una gran efectividad en los disparos de larga distancia; llegaron los de Monterrey a tener ventaja de 11 puntos, pero los capitalinos cerraron mejor.

A minuto y medio del cierre, Michael Smith, que había estado errático en los tiros de tres puntos, logró su primero para empatar 60-60. Sin embargo, Yahel Bonilla perdió un balón y Avry Holmes puso delante al Furia Regia, 62-60.

Diablos comenzó bien en el último parcial, el letón Kriss Helmaniss empató 62-62 y estremeció la Arena Juan de la Barrera, colmada de aficionados a favor de los de la capital.

Cuando mejor parecía estar el equipo de Casalánguida, los norteños tuvieron una reacción casi sísmica. A 8:21 del cierre Joshúa Ibarra anotó su primera canasta de la segunda mitad y le dio a los regios una ventaja de 64-62 que después de eso ampliaron ante un rival desdibujado.

Con la defensa menos efectiva y un bajo rendimiento en la pintura, Diablos vio alejarse a su rival, que a cinco minutos del final tenía cuatro puntos de ventaja, pero a tres, ya estaba arriba por 79-69. El resto fue esperar el paso del tiempo.

"Diablos es el actual campeón, con buenos jugadores y debemos ser humildes; de momento debemos tener los pies en el suelo, la cabeza fría y pensar nada más en el partido del viernes", dijo Oriola, campeón mundial con España en el 2019, quien anotó cuatro puntos y tuvo nueve rebotes.

Por el Fuerza Regia, Bamforth anotó 25 puntos, y por los Diablos, Carrera hizo 22.

La serie, que terminará cuando uno de los dos equipos gane cuatro veces, se reanudará el viernes en Monterrey, casa de los regios.