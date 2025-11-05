Polonara: "Me dijeron que tenía un 90% de probabilidades de morir"

"Me dijeron que tenía un 90 % de probabilidades de morir. Cuando estaba en coma, me parecía estar en otra ciudad", declaró a Niccolò De Devitiis, periodista del programa televisivo 'Le Iene' que publicó la historia.

El exjugador de Baskonia, de 33 años, y que incluso publicó en redes sociales un mensaje positivo tras recibir la médula de una mujer estadounidense compatible al 90%, sufrió un trombo que hizo peligrar su vida un mes después del trasplante al que se sometió el 25 de septiembre, cuando atisbaba el alta médica del Hospital Sant'Orsola de Bolonia.

"No me acuerdo de mucho, era como estar dormido. Pero no os liberáis tan fácil de mí. Me siento muy afortunado de estar aquí...", añadió Polonara, que estuvo en Valencia durante el verano siguiendo un tratamiento de quimioterapia.

Erika Bufano, su mujer, no se separó de su lado. Confesó que le hablaba todos los días durante el coma y que tuvo que mentir a sus hijos, a los que dijo que a su padre se le había roto el teléfono y por eso no respondía.

"No era creyente, pero he rezado mucho estos últimos días. Le decía: 'Por favor, no me dejes, te necesito'. Ha sido un milagro", comentó Bufano, que además instó a Polonara a pasar por un psicólogo junto al resto de su familia para superar todo lo sucedido.

Desde el 1 de noviembre, Polonara puede salir ocasionalmente del hospital. El sábado pasado salió por primera vez para celebrar el cumpleaños de su hija Vitoria, la mayor de sus dos hijos.

El alero terminó su contrato con el Virtus Bolonia este mercado de verano y firmó, pese a su enfermedad, con el Dinamo Sassari sardo, en el que ya militó entre 2017 y 2019.

Polonara, al que la selección italiana de baloncesto llamó antes de cada partido del Eurobasket del pasado verano, ya fue operado en octubre de 2023 para que le extirpasen una neoplasia testicular. En esa ocasión se recuperó rápidamente y reapareció menos de dos meses después.