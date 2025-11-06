El Barça, pendiente de Laprovittola y Shengelia en el primer clásico de la temporada

"Shengelia, que no había participado aún con el equipo, hoy ha completado medio entrenamiento y las sensaciones son más o menos buenas. Y con Lapro, un poco lo mismo. Cada día ha ido haciendo más cosas dentro del grupo y tenemos buenas sensaciones en tanto que no tiene molestias, pero esperaremos a mañana a ver si entran o no", explicó este jueves el técnico, Joan Peñarroya.

El argentino no juega desde el 3 de septiembre por unas molestias en el aductor del muslo izquierdo, mientras que el georgiano sufrió un esguince en el tobillo izquierdo el pasado domingo en la última acción de la derrota ante el UCAM Murcia (78-81) en la Liga Endesa.

Un tropiezo que truncó la mejoría del equipo entrenado por Peñarroya, que había encadenado tres victorias por primera vez esta temporada tras ganar consecutivamente al Breogán (100-85), el EA7 Emporio Armani Milán (74-72) y el Mozzart Bet Partizan Belgrado (76-78), gracias a su progresión en la defensa.

El técnico egarense achaca este bajón de rendimiento en la Liga Endesa al desgaste y la falta de preparación por las exigencias del calendario, pero también a una cuestión mental. Unos condicionantes que no deberían limitar este viernes a los azulgranas, que han tenido un día de descanso y tres entrenamientos para preparar el Clásico.

A la espera de confirmar la presencia de Laprovittola, un pilar en el juego exterior, y de Shengelia, que ha sido el jugador más regular del curso en los dos extremos de la pista, el Barça confía en que el escolta Kevin Punter y el alero Will Clyburn ejerzan de faros ofensivos, aunque Peñarroya también necesita que la segunda unidad dé un paso adelante para contrarrestar el fondo de armario blanco.

Un ejemplo de esta disparidad es que cuatro jugadores del Barça acumulan más minutos en la Euroliga Tomas Satoransky (186:21), Kevin Punter (198:07), Will Clyburn (201:49) y Shengelia (202:49) que el jugador más usado por Sergio Scariolo en el Real Madrid, el argentino Facundo Campazzo (183:11).

Precisamente, minimizar el impacto del argentino y del también base Theo Maledon, sobre todo en las acciones de bloqueo directo, será un aspecto vital para la defensa del conjunto azulgrana, que deberá mantener el tono físico en todo momento ante jugadores tan potentes como el alero Mario Hezonja, y los ala-pívots Trey Lyles y Chuma Okeke.

Contrarrestar la alargada sombra del pívot Edy Tavares será un reto para el Barça, que figura entre los equipos que más rebotes captura y que deberá dominar los tableros si pretende marcar el ritmo del choque y anotar en transición ante el segundo conjunto que encaja menos puntos por partido (79,9).

Por otra parte, los azulgranas, que han perdido tres de los seis encuentros que han disputado hasta ahora en el Palau, tratarán de cortar una racha de ocho derrotas consecutivas frente al eterno rival entre todas las competiciones para conseguir su primera victoria ante el Real Madrid desde el 7 de abril de 2024 en la Liga Endesa.

Actualmente, el Barça ocupa la séptima posición de la Euroliga (5-3) y si gana se situará a una victoria del líder, el Estrella Roja (7-2), abriendo un margen de dos triunfos sobre el Real Madrid (4-4), que solo ha ganado un partido a domicilio este curso.

Asimismo, el partido de este viernes servirá también para rendir homenaje al ya exjugador Álex Abrines, capitán del Barça hasta la pasada campaña, que este verano anunció su retirada a los 31 años.