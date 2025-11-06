La pívot estadounidense Gianna Aiello deja el Cadí La Seu

Aiello, de 22 años y 1,93 metros, es la segunda baja con el curso ya empezado del Cadí La Seu tras la de Erika Porter, otra jugadora interior norteamericana que rescindió su contrato hace un mes.

Formada en la Brown University Athletics, Aiello firmó en junio pasado con el Spar Gran Canaria, donde inició la pretemporada antes de llegar a La Seu d’Urgell con el objetivo de vivir su primera experiencia profesional en la Liga Femenina Endesa.

Pero con el conjunto ilerdense solo ha disputado 4 partidos -el último en Vitoria, en el primer triunfo de la temporada de las de Isaac Fernández- con unos números discretos: 1,8 puntos y 2 rebotes en poco más de 7 minutos por encuentro.