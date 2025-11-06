LeBron James vuelve a los entrenamientos y será reevaluado en 1 o 2 semanas

Miami (EE.UU.), 6 nov (EFE).- LeBron James, jugador de Los Angeles Lakers, recibió la autorización oficial para regresar a los entrenamientos tras haber permanecido alejado de las pistas durante el inicio de la temporada por un problema de ciática, aunque será reevaluado en una o dos semanas de cara a su posible debut, informó la cadena ESPN.