Parra: "Ganar al Madrid en este momento nos daría un plus muy grande"

"El año pasado no ganamos ninguno, pero cuando juegas un Clásico no importa cómo llegan los dos equipos y qué equipo haya ganado más. Nosotros nos queremos hacer fuertes en el Palau. Ganar al Madrid en el momento en el que estamos nos daría un plus muy grande", ha explicado este jueves el internacional español.

En declaraciones desde la sala de prensa del Palau Blaugrana, Parra ha apuntado a que les tiene que "dar igual" la actual racha de derrotas frente al Real Madrid.

"Estamos más motivado que nunca. Jugar un Clásico siempre es especial. Es un partido más, pero si lo ganas te da un plus más. No importa cómo lleguen los equipos. Todos queremos jugar este tipo de partidos. Tienes que estar más concentrado y controlar las emociones. Sales con muchas ganas y eso te puede pasar factura", ha advertido.

El internacional español ha opinado que "lo normal" sería que el encuentro fuera "muy igualado", ya que "los detalles marcan las diferencias en este tipo de partidos", y también ha incidido en la importancia de "intentar minimizar errores" y de "bajar la puntuación" de un oponente "que tiene muchos puntos".

Con todo, Parra ha admitido que el Barça debe mejorar: "Tenemos muchos altibajos, somos capaces de lo mejor y de lo peor. Es algo que trabajamos en el día a día para mejorar. Intentamos reducir los malos momentos. Si estamos estables y concentrados todo el partido los doce jugadores, somos equipo que tiene muchos puntos y defiende con mucha intensidad".

En el apartado personal, Parra ha explicado que intentar "ayudar al equipo dando el máximo", puesto que siente "la responsabilidad de ayudar al equipo a ganar", para lo que trata de "aportar energía e intensidad", además de "intentar meter los tiros liberados".

Por último, Parra ha opinado que este partido puede favorecer la conexión entre el equipo y la afición: "Este año a la gente le está constando venir. Y lo entendemos, no se están identificando mucho con el equipo. Entendemos que estén enfadados, pero mañana es un Clásico y espero a un Palau lleno".