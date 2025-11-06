Pedro Martínez: "Contra el Zalgiris solo hay una opción: mejorar en defensa"

"Contra el equipo que mejor defensa de la Euroliga solo hay una opción para ganar que es mejorar en defensa y ponerte a su altura. Su defensa es la mejor e intentaremos hacer el mejor ataque pero no se trata de decir vamos a atacar bien, que haremos lo que podamos, si no ponernos a su altura", destacó ante los medios.

"Lo afrontamos con ilusión, jugamos contra el líder de la competición, que está jugando espectacular en ataque y en defensa. Es un escenario guapísimo, con una afición volcadísima. Es un partido muy ilusionante para todos", reconoció. "Si lo ganamos está muy bien y si no la liga continua", añadió.

El técnico recordó que "ganar fuera tiene un valor extra" pero también que "es un partido más " y que van a jugar "casi noventa". "Tenemos el máximo respeto por ellos pero es que es obvio porque están jugando muy bien. Está Sylvain Francisco, al que entrené y que es el MVP de octubre. Está muy bien entrenado, juega con mucho ritmo y defiende muy bien", desgranó.

Respecto al base francés, recordó que lo dirigió en la campaña 2021-22 en el BAXI Manresa y destacó que entonces era "muy joven" pero que ya "apuntaba muchísimo".

"Era muy pardillo, no jugaba como ahora pero ya nos dio grandísimas actuaciones y era un 'nano' sensacional en el día a día y muy humilde. Tiene unas piernas increíbles y ya defendía muy bien. Tenía una capacidad muy bestia. Ahora se ha asentado en su juego y es uno de los mejores bases de la liga. Me alegro mucho por él porque se lo ha trabajado mucho, ha tenido mucha mentalidad", destacó.

"Ojo con ese equipo. Ahora están Yankuba Sima y Papi Badio con nosotros, Ismael Bako en París y Moneke en Estrella Roja. Era un equipo muy guapo, con muchos jugadores que luego han dado el paso a equipos de Euroliga", reflexionó.

El entrenador se mostró satisfecho por haber podido contar con los quince jugadores que conforman actualmente su plantilla estos tres días, incluido el interior Yankuba Sima, que viajará por primera vez con el equipo.

"Viajan todos y esa es la idea cuando nos vamos de 'tour' porque luego nos vamos directamente a Granada. Viajan todos los disponibles y ya decidiremos. Yankuba ya lo consideramos uno más aunque no estará en su mejor momento porque ha estado mucho tiempo fuera", apuntó.

El técnico habló del hecho de tener que hacer tres descartes en cada encuentro y admitió que no es "fácil" de gestionar y que necesita la "colaboración" de los jugadores, a los que pidió asumir esta realidad y verla "con un punto de normalidad".

"Tenemos que jugar muchísimos partidos y seguro que vamos a tener lesiones y queremos estar cubiertos ante esa eventualidad y si no pasa queremos que todos estén preparados", explicó, el técnico que dijo que no hay "jugadores de primer y de segundo nivel" y que el equipo "está por encima de todos".

"Unos días van a jugar unos y otros días otros. Hemos de desdramatizar internamente un poco quién se queda dentro y quién fuera. Cuento con todos y creo que voy a ser capaz de demostrarlo a lo largo de la temporada. Que un jugador un día que se quede fuera no significa que no contemos con él sino que no contamos con él para ese partido. Ahora al principio va a sorprender un poco más pero después se verá con más normalidad y se verá que tenemos una idea", aseguró.