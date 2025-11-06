Peñarroya: "Ni Barça ni Madrid llegamos en una situación desesperada"

"Ni Barça ni Madrid llegamos en una situación desesperada. Es verdad que ellos no habían ganado como visitantes hasta el fin de semana y nosotros estamos peor de lo que deberíamos en la ACB, pero en la Euroliga ambos estamos bien posicionados", ha valorado el preparador egarense desde la sala de prensa del Palau Blaugrana.

Peñarroya se ha mostrado "seguro de que el equipo está preparado para jugar a nivel táctico y de conocimiento del rival", porque ha contado con tres entrenamientos para preparar el partido, cosa que no sucede en los encuentros de la Liga Endesa. "Es una diferencia muy importante", ha remarcado.

Y acerca de los altibajos del equipo, en el marco de un calendario cada vez más cargado de partidos, ha subrayado que "el baloncesto europeo ha cambiado y hay que aprender a convivir con la derrota", pese a incidir en que trabajan para "ampliar los buenos momentos y reducir los malos" para ser más regulares.

El técnico ha incidido en que "el control de las emociones siempre es importante" en un partido que "es especial para todos". "El de mañana es un partido en el que jugador sale enchufado. Tenemos que saber jugar con el espíritu que requiere un partido así, pero también con cabeza", ha agregado.

Asimismo ha explicado que "hasta mañana a última hora" no sabrá si el ala-pívot Tornike Shengelia y el base Nico Laprovittola entrarán en la convocatoria para enfrentarse al Real Madrid.

"Shengelia, que no había participado aún con el equipo, ha completado medio entrenamiento y las sensaciones son más o menos buenas. Y con Lapro, un poco lo mismo. Cada día ha ido haciendo más cosas dentro del grupo y tenemos buenas sensaciones en tanto que no tiene molestias, pero esperaremos a mañana a ver si entra o no", ha explicado.

Sobre la racha de ocho derrotas seguidas contra el Real Madrid, Peñarroya ha valorado que ambos son "equipos nuevos" y se trata de "temporadas distintas", aunque ha elogiado "el bloque de jugadores contratados" con los que cuenta el equipo blanco.

"Es un equipo muy largo, con mucho talento y exuberancia física en todas las posiciones. Tendremos que estar muy sólidos en defensa. Es un partido que requiere de un tono físico y táctico adecuados. Hay que estar centrados en los dos lados del campo e intentar para su ritmo para jugar con nuestro ritmo y las situaciones en las que le podemos hacer daño", ha analizado.

Para este fin, Peñarroya ha dicho que necesita "que todos los jugadores sumen" y ha admitido que en muchos partidos ha habido "diferencias grandes" entre la primera y la segunda unidad, algo que lo que trabajan para que "se reduzcan y mejorar".