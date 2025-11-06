Un Valencia al alza visita al Zalgiris, sorprendente líder de la Euroliga

Con uno de los presupuestos más bajos del torneo, el equipo lituano encabeza la clasificación con un balance de ocho triunfos y seis derrotas, el mismo que el Estrella Roja y que el Hapoel Tel Aviv. El Valencia es uno de los cinco equipos que va por detrás, con cinco triunfos en su casillero.

El conjunto lituano lleva un balance de 3-1 en el Zalgirio Arena, que presenta habitualmente uno de los ambientes más calientes de la competición. Abrió el curso como local con un triunfo ante el Fenerbahce, cayó ante el Armani Milán y la semana pasada arrolló al Virtus Bolonia (86-65) y al ASVEL (96-59).

El conjunto que dirige Tomas Masiulis basa su juego en el tridente que forman los exteriores Nigel William-Goss y Sylvain Francisco y el interior Moses Wright. Pero además de ellos los locales Edgaras Ulanovas, Arnas Butkevicius o Laurinas Birutis tienen un peso importante en la rotacion igual que Maodo Lo o Dustin Sleva.

Nombrado MVP del torneo en octubre, el francés Sylvain Francisco promedia 15 puntos, 7 asistencias y tres robos por encuentro. En la campaña 2021-22 estuvo a las órdenes de Pedro Martínez en el BAXI Manresa, por lo que el técnico del Valencia Basket lo conoce bien.

El equipo lituano practica un juego muy diferente al del Valencia. De hecho el conjunto 'taronja' es el segundo que más tiros de campo intenta, con 68 por choque, y el Zalgiris el segundo que menos, con un promedio de 61. En cambio, hay mucha menos diferencia entre los 92 puntos por partido del Valencia y los 87 de su rival.

Además, el Zalgiris es el equipo que menos puntos concede a sus rivales, con un promedio de 76, por lo que pondrá a prueba la alta capacidad ofensiva 'taronja'.

Para este encuentro, más allá de la asumida baja de Ethan Happ, que no juega desde hace más de un año y aún no se ha reincorporado al equipo, el técnico tendrá a sus quince jugadores disponibles, después de que el domingo Braxton Key debutara contra el San Pablo Burgos.

Pedro Martínez deberá hacer tres descartes, pero viajan a Lituania porque de allí la expedición irá directa a Granada para jugar en la Liga Endesa. Se espera que en uno de los dos encuentros se estrene el interior Yankuba Sima, que aún no ha debutado con el equipo tras haber encadenado dos lesiones musculares seguidas.

El Valencia llega a esta cita tras haber ganado de manera consecutiva en esta Euroliga al Armani Milán, como visitante, y al Fenerbahce y al Dubai, como local. Esas tres victorias le han permitido asentarse en la zona alta de una apretada clasificación.