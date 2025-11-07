123-110. Los Celtics de Hugo González se estrellan en Orlando

La de Orlando, en un partido que también valía para la Copa de la NBA, fue la sexta derrota del año en diez partidos; para los Celtics, la tercera en sus últimos cuatro compromisos.

Hugo González, novato elegido con el número 28 absoluto en el último draft y formado en el Real Madrid, no tomó tiros en los 8.49 minutos que le concedió Joe Mazzulla.

Capturó cuatro rebotes y dio una asistencia saliendo del banquillo.

A los Celtics no les bastaron los 32 puntos de Jaylen Brown ni los 27 de Payton Pritchard y siguen echando de menos a su gran líder, un Jayson Tatum que se perderá toda la temporada por una lesión en el tendón de Aquiles.

Los Magic celebraron su cuarta victoria de nueve en esta campaña, liderados por 27 puntos de Franz Wagner y 22 de Desmond Bane.