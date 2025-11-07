Aldama: "Chus Mateo quiere que lidere la selección, pero es algo que va a llevar tiempo"

Asimismo, reconoció que ve el futuro de 'La Familia' de manera similar al actual seleccionador, durante una entrevista este viernes en el programa Radiogaceta de los deportes de Radio Nacional de España (RNE).

"He hablado con Chus Mateo bastante, ya le conocía de antes. Vemos el futuro de la selección de una manera muy similar y entendemos la situación del baloncesto en España. Quiere que lidere la selección pero es algo que va a llevar tiempo. Va a ser un proceso para aprender pero también para ir ganando", se sinceró.

Respecto a la prematura eliminación de España en el último Eurobasket, con Sergio Scariolo aún en el banquillo, Aldama admitió que todavía le "pesa": "Es algo que me pesa, no por no haber logrado el objetivo que teníamos, que también, si no por como fue. El irte de un torneo y no haber estado a gusto en como terminó. Cada uno tiene que mirar hacia dentro para ver como podemos ser una mejor versión en la selección española. Somos un grupo muy unido y lo que pasó, pasó."

Por otro lado, elogió al alero Hugo González, novato que ha debutado esta temporada en la NBA en las filas de Boston Celtics, y a quien se enfrentará el próximo 13 de noviembre.

"Le conocí este verano y además nos vimos en pretemporada pero tengo ganas de verle en partido en la liga regular y ver como va creciendo. Le sigo muy de cerca y para ser su primer año esta haciendo unos partidos muy interesantes. Quiero verle ahí y hablar y que me cuente como le está yendo en su año 'rookie', que siempre es muy movido", afirmó.

Respecto al hecho de irse muy joven a Estados Unidos para jugar en periodo de formación, una práctica muy habitual en los jóvenes talentos españoles, Aldama enumeró las virtudes "académicas" y "deportivas" de esta opción.

"Lo recomiendo. Para mí fue una situación muy buena, una la situación que personalmente creía que era la correcta y que sigo creyendo. Para mí, vitalmente, académicamente y deportivamente, era algo que tenía mucho sentido y sobre todo hablando con jugadores que ahora están en esa situación, jugando en Estados Unidos y desarrollándose, creo que es una ventaja que igual antes era más lejana para el jugador europeo, pero que ahora es bastante real", comentó

Por último, el pívot canario habló sobre su compañero de equipo JA Morant, una de las estrellas de los Grizzlies, recientemente suspendido por la franquicia tras una discusión con el entrenador Tuomas Iisalo en el partido ante Los Ángeles Lakers: "Es algo que sucede, es interno, se queda entre nosotros pero el equipo está buscando maneras de ganar partidos que es el mayor problema que hemos tenido. Sabemos la receta".