Barcelona, Madrid y 14 ciudades más formarán parte de la próxima Liga Europea de la NBA

Los doce equipos fijos se situarán en Milán y Roma (Italia), Londres y Mánchester (Reino Unido), París y Lyon (Francia), Madrid y Barcelona (España), Berlín y Múnich (Alemania), además de sedes en Atenas (Grecia) y Estambul (Turquía), para mantener "un equilibrio también en valores como historia y tradición", según Aivazoglou.

"Comenzaremos en octubre de 2027 con una fórmula semiabierta de 16 equipos: 12 permanentes y 4 por méritos deportivos; uno procedente de la Liga de Campeones de la FIBA, que es nuestra socia, y otros tres de ligas nacionales", ha explicado el ejecutivo durante un acto del 'Football Business Forum' de la Universidad Bocconi en Milán.

Y ha comentado al respecto, uno de los ejes del proyecto: "Sabemos que los campeonato nacionales ya no son como hace 20 o 30 años. Una de nuestras grandes ambiciones es elevar todo el ecosistema empezando desde la base de la pirámide: las ligas domésticas".

Más allá de los dieciséis equipos, Aivazoglou prevé en el futuro una nueva competición conjunta entre equipos de la NBA americana y de la NBA Europa.

"Quizás en el futuro, con una integración más orgánica, imagino un escenario con una competición como la 'NBA Cup' con cuatro equipos de la NBA y otros cuatro europeos. O quizá podamos crear una especie de competición mundial, como la que organizó la FIFA el verano pasado (Mundial de Clubes)", ha dicho en declaraciones recogidas por 'La Gazzetta dello Sport'.