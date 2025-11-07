El Palau Blaugrana se rinde a Álex Abrines

Tras la proyección de un vídeo con algunas acciones del jugador mallorquín con el Barça en el vídeomarcador del Palau Blaugrana, el protagonista ha saltado a la pista para recibir la ovación cerrada del pabellón.

Acto seguido, algunos excompañeros suyos han saltado a la pista para entregarle una camiseta conmemorativa. Estaban presentes Adam Hanga, Pau Ribas, Ricky Rubio, Víctor Sada, Víctor Claver y Bostjan Nachbar.

El actual capitán del equipo, Tomas Satoransky, le ha puesto un brazalete con la 'senyera' en un acto simbólico que ha sido fotografiado por la prensa gráfica y aplaudido por el público.

De manera espontánea, el capitán del Real Madrid y compañero de Abrines en la selección, Sergio Llull, se ha unido a la foto abrazando a su amigo y también compañero en la selección, Ricky Rubio, un gesto que ha sido silbado por la afición azulgrana.

