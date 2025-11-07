Rioux, de 2,36 metros, se convierte en el baloncestista más alto en la historia de la NCAA

Rioux, un estudiante de primer año de nacionalidad canadiense, saltó al parqué a falta de poco más de dos minutos de encuentro cuando Florida vencía 101-62 a la universidad de North Florida, y tras los gritos del público reclamando al entrenador que le concediera minutos.

Sin embargo, el canadiense no tocó el balón hasta el final del partido, que se saldó con un contundente 104-64.

"El apoyo de todos fue increíble, incluso del banquillo y de la afición. Creo que todos me apoyaron. Estoy muy agradecido", dijo el canadiense tras el encuentro.

Rioux ya había ingresado en 2016 en el libro Guinness World Records como el adolescente más alto del mundo, al alcanzar los 2,26 de altura a los 16 años.

Sus 2,36 metros de altura superan por cinco centímetros la estatura de Manute Bol y Gheorge Muresan, los jugadores más altos en la historia de la NBA.

El francés Victor Wembanyama, pívot de los San Antonio Spurs, es con 2,24 metros el jugador de mayor estatura en la recién iniciada temporada de la NBA.