105-111. Los Mavericks toman aire en Washington

Los Mavericks (3-7) llegaron a la capital federal tras encadenar cuatro derrotas seguidas, colistas de la Conferencia Oeste, llenos de lesiones y generando muchas dudas sobre su viabilidad esta temporada.

El traspaso de Luka Doncic dejó a Dallas huérfano de liderato y la llegada vía 'draft' de Cooper Flagg no ha podido tapar todavía ese agujero.

Dirk Nowitzki, leyenda de los Mavericks campeones en 2011, decía horas antes del partido que el inicio de temporada del equipo ha sido "duro de ver".

Pero enfrente, hoy, tenían al peor equipo de la liga, los Wizards (1-9), que ya suman ocho derrotas seguidas. La única victoria en su casillero la lograron precisamente en Dallas, por 107-117 el pasado 24 de octubre.

Los Wizards firmaron un buen arranque, como suele ser habitual en el equipo de Brian Keefe, antes de venirse abajo a medida que avanzaba el partido.

Liderados por un acertadísimo CJ McCollum, un veterano rodeado de jóvenes que anotó 23 puntos solo en el primer tiempo, los Wizards tomaron una ventaja de 16-9 en los primeros minutos.

Sin embargo, vieron como los Mavericks les respondían con un parcial de 0-19 con el que Dallas se puso 16-28.

Los Wizards reaccionaron y el partido se igualó. Dallas vio como su ventaja se iba reduciendo al final del primer cuarto (22-29) y también al descanso (53-57).

Para los Mavericks, fue clave Naji Marshall, que desde el banquillo aportó 30 puntos y 8 rebotes. Brandon Williams, también desde el banquillo, anotó 14 puntos, los mismos que P.J. Washington, que también atrapó 10 rebotes.

Cooper Flagg se quedó con 12 puntos, 6 rebotes y 6 asistencias.

Los Wizards abrieron el segundo tiempo dispuestos a recuperar la iniciativa ante unos Mavericks a los que les tenían tomada la medida. Lo lograron al final del tercer cuarto y llegaron a llevar un +8 al inicio del último.

Fueron los mejores minutos de Washington, con Alex Sarr tomando la batuta y con el Capital One Arena de la capital federal vibrando como hace mucho que no lo hacía.

Pero el acierto local se fue apagando en los momentos decisivos, un guion que en Washington han visto una y otra vez. Los Wizards echaron de menos los puntos de McCollun y Dallas, con Marshall y Washington anotando 8 puntos por cabeza en ese tramo, se llevaron el partido.

El parcial en ese último cuarto fue de 19-29, el resultado final 105-111.

McCollum fue el máximo anotador de los Wizards con 25 puntos (23 de ellos en el primer tiempo). Cam Whitmore aportó 19 puntos como suplente, mientras que Sarr se quedó con 17.