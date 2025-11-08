El baloncesto minimalista de Vitor Galvani

"El aspecto humano será decisivo para poder lograr lo que queremos; los chicos deben saber lo que estamos representando; si no saben eso o no tienen ganas de estar aquí, no vamos a lograr nada", aseguró hoy Galvani en entrevista con Efe.

Galvani, de 33 años, formó parte del cuerpo técnico del estratega español Ramón Díaz en las campañas 2022-23 y 2023-24. Aunque no compartía su visión de juego con el 'head coach', crecieron juntos en el cambio de opiniones, de lo cual se alimentará ahora el sudamericano.

"Es un entrenador de mucha calidad; le daba seguridad a los jugadores. Con él vi a muchachos con tanta confianza que si tiraban 10 tiros, metían los 10. Eso es de lo mejor que aprendí de Ramón y ahora lo aplicaré", confiesa.

Capitanes lleva cuatro temporadas en la G League, liga de desarrollo de la NBA, en las cuales quedó fuera de la fase decisiva del campeonato. Ahora pretende cambiar eso, con una combinación de jóvenes y figuras de experiencia.

"Vamos a atacar en ambos lados de la cancha, mostraremos un estilo sin pausas en el juego. Ni siquiera vamos a celebrar los buenos disparos, después de ellos hay que seguir jugando, presionar y perturbar con la pelota", asegura.

Brasileño al fin, Vitor creció en un ambiente de fútbol, aunque con tan poco talento que terminaba como guardameta. Sin embargo, lo aprendido le ha servido y ahora intentará marcar diferencia con un estilo como el del español Pep Guardiola en el Manchester City.

"Busco un estilo incansable que no se ve mucho en la G League. Todos conocen a Guardiola, tiene el mismo estilo de atacar en los dos lados; seguiremos eso, aunque seré flexible para cambiar lo que sea necesario", apuntó.

Galvani tiene jugadores de talento en su plantilla, entre ellos el ala-pivot chileno Felipe Hasse, el alero puertorriqueño R.J Meléndez, el ala-pivot argentino Tomás Chapero y el base dominicano Gerónimo Rubio de la Rosa, entre otros.

Son figuras con talento para llegar a la NBA, pero que llegaron al equipo con la maleta desempacada.

"Esa es una analogía que utilizo para ilustrar la idea de que aquí quiero a quien quiera estar, no a quien juegue con la maleta lista es espera de un llamado de la NBA", explicó.

Con experiencia en Brasil con el Pinheiros y el Corinthians, además de haber sido asistente de la selección nacional, Galvani se mueve con la seguridad de quien estudió y sabe lo que quiere. Lleva pocos días con todos los jugadores y aún no puede tomar decisiones radicales, pero en cuanto avance la temporada lo hará.

"Conmigo hay que ganarse el puesto. Obviamente con 10 días de trabajo falta mucho para tener una idea completa del equipo; estamos como al 60-70 de lo que queremos", confesó.

Aunque hay margen de mejoría, según Galvani, Capitanes tiene con qué para vencer al Menphis Hustle hoy y mañana en el inicio de la temporada.

-¿Imagina a Capitanes por primera vez en los 'play off'?

- Si no creyera en eso no hubiera aceptado el puesto; es nuestra meta y vamos por ella.