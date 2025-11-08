Eli Ndiaye se declara sorprendido de lo mucho que se corre en la NBA tras su debut

Ndiaye, de 21 años y que se formó en el Real Madrid, fue adquirido por los Atlanta Hawks sin pasar por el 'draft' con un contrato de doble vía, lo que supone que alternará su presencia entre los Hawks y su filial de la G League, los College Park Skyhawks. G League es la liga de desarrollo jóvenes promesas de la NBA.

En el primer partido de la temporada, los Skyhawks se enfrentaron en Toronto a los Raptors 905. Los locales se impusieron con facilidad al equipo del español por 130-94.

Ndiaye, un ala-pívot de 2,04 metros de altura, fue el segundo máximo anotador de su equipo, con 16 puntos, además de conseguir cinco rebotes y dos asistencias en los 28 minutos que estuvo en pista.

Tras el partido, el tercer español en la NBA esta temporada junto con Santi Aldama de los Memphis Grizzlies y Hugo González de los Boston Celtics, compareció ante varios medios españoles y a preguntas de EFE declaró que se había sentido "bien" en su debut.

"He tenido buenas sensaciones, he jugado con los compañeros, pero nos falta el resultado porque hemos perdido. Hay que seguir. En dos días tenemos otro partido y hay que ganarlo para igualar la racha", explicó.

El jugador, nacido en Senegal y nacionalizado español en 2020, reconoció que el tipo de juego en la NBA es "un poco diferente" al del Real Madrid y al del resto de Europa.

"Pero estoy adaptándome. Aprendo de todo y las cosas que me valen y las que no. Y todo lo que he traído porque lo he aprendido en Madrid, es un plus porque estar tanto tiempo en un equipo grande como el Real Madrid y llegar aquí es genial", explicó.

A la pregunta de qué es lo que más le ha sorprendido de la NBA, señaló con una sonrisa que es que los jugadores "corren demasiado".

"El contraataque, el uno contra uno, lo juegan todo el rato mientras que en Europa se juega más en equipo, todo el mundo toca el balón, se hacen jugadas. Pero bien", dijo.

El jugador hizo autocrítica sobre lo que tiene que trabajar más ahora que está en la NBA.

"Tengo que mejorar mi defensa y en ataque mejorar el tiro desde las esquinas. También penetrar, jugar fluido, pasar, bloquear... Mejorar todo mi juego de cara al futuro, porque lo puedo necesitar para jugar de 4, de 5 o, quién sabe, de 3. Estoy trabajando en todo para poder mejorar todos los aspectos", explicó.

"Para mí, lo primero es que tengo que mejorar mucho más la defensa para luego seguir con los tiros", continuó.

Ndiaye también reconoció qué es lo que más echa de menos de la capital española, donde residió desde que tenía 13 años: "La comida, hostia, la comida. Madrid me encanta".