Giannis arrolla a los Bulls, Aldama se luce y Cavs y Wolves firman explosión anotadora

Los Cavs arrollaron a los Washington Wizards con 148 puntos, mientras que los Wolves, con 37 puntos de Anthony Edwards, endosaron 137 a los Utah Jazz.

Milwaukee albergó un cruce entre franquicias en gran estado de forma. Los Bulls se llevaron al Fiserv Forum un balance de seis victorias y una sola derrota, pero se estrellaron contra el poderío de Antetokounmpo.

El griego añadió 2 robos y 2 tapones a sus 41 puntos, 15 rebotes y 9 asistencias para liderar el 126-111 de los Bucks, que tienen un balance de 6 triunfos y 3 derrotas.

En Memphis, los Grizzlies se impusieron con autoridad a los Dallas Mavericks (118-104) con una sólida aportación de Santi Aldama. El canario consiguió 16 puntos (3 triples), 2 rebotes y 2 asistencias en 28 minutos en pista saliendo del banquillo.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Memphis pudo contar con una gran actuación de Ja Morant, protagonista con 21 puntos y 13 asistencias para tumbar a unos Mavs en los que Cooper Flagg, número uno absoluto en el último draft, no pasó de 12 puntos y 6 rebotes.

El francés Victor Wembanyama firmó 18 de sus 22 puntos en la segunda mitad y guió la victoria por 121-110 de los San Antonio Spurs contra los Houston Rockets de Kevin Durant en un derbi texano.

Wembanyama acabó el encuentro con 22 puntos, 8 rebotes, 4 asistencias y 2 robos, con 8 de 16 en tiros y un perfecto 6 de 6 desde la línea de libres.

La defensa de San Antonio limitó notablemente la aportación de Kevin Durant, quien pese a meter 24 puntos, tuvo hasta 8 balones perdidos. El turco Alperen Sengun rozó el triple doble con 25 puntos, 9 rebotes y 8 asistencias.

No pudieron los Boston Celtics de Hugo González en su visita a los Orlando Magic (123-110) y perdieron su tercer partido en los últimos cuatro, con 8.49 minutos en pista para el español Hugo González (4 rebotes y 1 asistencias, sin tiros intentados).

A los Celtics no les bastaron los 32 puntos de Jaylen Brown ni los 27 de Payton Pritchard y siguen echando de menos a su gran líder, un Jayson Tatum que se perderá toda la temporada por una lesión en el tendón de Aquiles.

También cayeron los Brooklyn Nets del técnico español Jordi Fernández.

Entre los demás resultados de la noche, los Cavaliers del técnico con ciudadanía española Kenny Atkinson arrollaron 148-114 a domicilio a unos Washington Wizards que solo ganaron un partido de nueve en esta temporada.

Donovan Mitchell llevó de la mano a los Cavs y Darius Garland, en su segundo partido del curso, firmó 20 puntos y nueve asistencias.

Los Wolves también protagonizaron un festival anotador, con su 137-97 a los Utah Jazz, en el que llegaron a tener 44 puntos de ventaja. Anthony Edwards selló 37 puntos y 7 triples, mientras que Julius Randle logró un triple doble de 19 puntos, 10 rebotes y 12 asistencias.

Los Heat también se dieron un festín en casa contra los Charlotte Hornets, en un partido ganado 126-108 que pusieron cuesta abajo con un primer cuarto de 53 puntos.

Miami tuvo un 67 % de acierto en tiros en ese período y conectó en ese tramo 10 de los 12 triples de su noche.

El mexicano Jaime Jáquez sigue sumando actuaciones de alto nivel y selló ante Charlotte 18 puntos, 8 rebotes y 9 asistencias en 33 minutos saliendo del banquillo.

Además, los Toronto Raptors ganaron por 109-97 a los Atlanta Hawks, en los que el español Eli John Ndiaye sigue sin formar parte de la lista de la franquicia de Quin Snyder.