Théo Maledon: "Hemos encontrado nuestro ritmo de juego, pero no hay ningún partido fácil"

"No solo desde el Clásico, sino también en los dos partidos previos, hemos encontrado nuestro ritmo de juego en los dos lados de la pista y eso es algo positivo", apuntó Maledon este sábado para los medios del club blanco.

Un partido fuera de casa que el Real Madrid, dirigido por el italiano Sergio Scariolo, afronta tras la gran victoria ante el Barcelona de este viernes por 92-101, en lo que fue su primer triunfo a domicilio en Euroliga de esta temporada, en el Palau Blaugrana.

"El equipo crece con la cohesión y el conocimiento del sistema. Gana partidos, la confianza se retroalimenta y genera seguridad, con la que es más fácil que entren los tiros", analizó Scariolo tras la victoria ante los de Joan Peñarroya.

Delante estará el Joventut, tercer clasificado, contra el que ya perdieron la temporada pasada en el Olímpic (80-76) y que llegan a esta sexta jornada en un magnífico estado de forma, y dos puestos por encima de los blancos.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

"Tenemos un partido difícil, aunque en la liga española no hay ningún partido que sea fácil. Habrá que estar muy concentrados y seguir haciendo lo que venimos haciendo", continuó el galo.

De ganar, el Real Madrid se mantendrá como mínimo en segunda posición con posibles empates, e incluso se podría poner líder si el Valencia Basket pierde su partido de esta jornada en casa del Coviran Granada.

Este 'clásico' ante el cuadro catalán es el segundo enfrentamiento más repetido en la historia de la Liga Endesa, con 191 partidos (46 victorias de los locales, 143 de los visitantes y 2 empates. Solo lo supera el duelo ante el Barcelona (225).

"Me gusta compartir la pelota, nos respetamos y jugamos como equipo. Todo empieza con una buena defensa para atacar bien", finalizó Maledon sobre el estado de forma de su equipo.

Para el encuentro ante el Joventut, Scariolo está pendiente de la disponibilidad de tres jugadores. El estadounidense Chuma Okeke, en la recta final de su recuperación de un esguince de tobillo, el caboverdiano Edy Tavares, por enfermedad, y el alemán David Kramer, por un golpe.