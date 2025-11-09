115-122. Durant y Sengun dirigen a los Rockets contra Antetokounmpo

Tras interrumpir su racha de cinco triunfos consecutivos con una derrota contra los San Antonio Spurs, los Rockets se reactivaron con una prueba de fuerza en Milwaukee.

Los texanos terminaron el partido con un parcial de 15-4 que completó su remontada.

Durant añadió 7 asistencias a sus 31 puntos, con 10 de 15 en tiros de campo y 2 de 2 en triples. Sengun puso la guinda a su partido con una espectacular jugada personal acabada con canasta y falta en la que se liberó tanto de Antetokounmpo como de Myles Turner.

Fue la jugada que dio seis unidades de ventaja a los Rockets en el último minuto y el turco la celebró enseñando los músculos al Fiserv Fórum.

Giannis Antetokounmpo firmó 37 puntos y 8 rebotes, aunque sufrió desde la línea de libres (9 de 14). Ryan Rollins aportó 19 puntos y Myles Turner consiguió 13 puntos y 7 rebotes.

Los Rockets tienen un balance de 6-3 y ganaron 6 de sus últimos 7 partidos. Los Bucks ganaron 6 y perdieron 4.