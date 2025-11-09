122-102. Unos Hawks lastrados de bajas cortan la racha de Doncic y los Lakers

Los Hawks no podían contar con Trae Young, Kristaps Porzingis, Luke Kennard, Nickeil Alexander-Walker ni Jalen Johnson, pero disputaron un gran partido en casa para frenar el buen momento de los Lakers.

Mouhamed Gueye firmó el mejor partido de su carrera, con 21 puntos y cuatro de cinco en triples, apoyado por 19 puntos del francés, nacido en Málaga, Zaccharie Risacher. Además, Asa Newell y Vit Krejci aportaron 17 puntos cada uno saliendo del banquillo para el equipo de Quin Snyder.

Los Hawks equilibraron su balance (5-5), mientras que los Lakers perdieron el tercer partido de una temporada en la que ganaron siete.

Frenaron el gran momento de Luka Doncic, que se quedó en 22 puntos, cinco rebotes y once asistencias, tras promediar casi un triple doble de cuarenta puntos por encuentro.

Doncic sumó esos números en tres cuartos y no jugó, al igual que el resto de titulares, en el cuarto período, cuando los Lakers ya perdían por 26 puntos.

El esloveno se midió con la franquicia que le seleccionó en el draft de 2018, antes de enviarle a los Dallas Mavericks por Trae Young.

El pívot Deandre Ayton no pasó de los once puntos y Marcus Smart, de los cinco. Desde el banquillo, Jarred Vanderbilt consiguió un doble doble de doce puntos y 18 rebotes.

Los Lakers arrancaron su gira por el Este sin poder contar con LeBron James, que sigue sin debutar en esta temporada al convivir con problemas de ciática. Se espera que el número 23, de 40 años, regrese en unas dos semanas.

JJ Redick tampoco pudo contar con Austin Reaves, baja por tercer encuentro consecutivo.

Los angelinos visitarán ahora a los Charlotte Hornets.