76ers y Spurs vuelan, Doncic se estrella en Atlanta y Jokic firma sexto triple doble

En Toronto, los Sixers se llevaron una importante victoria por 130-120 con la mejor actuación de la temporada de Joel Embiid, protagonista con 29 puntos. Tyrese Maxey siguió brillando con 31 puntos y Trendon Watford, fichado el último verano por Philadelphia, selló un triple doble de veinte puntos, 17 rebotes y diez asistencias.

Siguen volando los San Antonio Spurs, que triunfaron por 126-119 frente a los New Orleans Pelicans en el estreno de De'Aaron Fox, protagonista con 24 puntos. El francés Victor Wembanyama aportó un doble doble de 18 puntos y 17 rebotes para los texanos, que tienen un balance de siete victorias y dos derrotas.

También festejaron los Miami Heat, que lograron un trabajado triunfo en casa contra los Portland Trail Blazers del técnico brasileño Tiago Splitter, pese a la baja de Bam Adebayo.

Miami contó con una espectacular actuación de su banquillo. Nikola Jović metió 29 puntos y el mexicano Jaime Jáquez aportó catorce puntos, doce rebotes y siete asistencias.

Los Heat frenaron a unos Blazers que llegaban a Miami tras ganar cuatro de sus anteriores cinco partidos. Al conjunto de Splitter no le bastó con los 33 puntos, once rebotes y ocho asistencias de Deni Avdija.

Los Hawks recibieron a los Lakers sin poder contar con Trae Young, Kristaps Porzingis, Luke Kennard, Nickeil Alexander-Walker ni Jalen Johnson, pero disputaron un gran partido en casa para frenar el buen momento de Doncic y de los angelinos.

Mouhamed Gueye firmó el mejor partido de su carrera, con 21 puntos y cuatro de cinco en triples, apoyado por 19 puntos del francés, nacido en Málaga, Zaccharie Risacher.

Los Lakers cayeron tras cinco victorias seguidas, en una noche en la que no estuvieron LeBron James, que siguen sin debutar por problemas de ciática, ni Austin Reaves. Doncic, que promediaba casi un triple doble de cuarenta puntos, no pasó de los 22, cinco rebotes y once asistencias.

El esloveno se midió con la franquicia que le seleccionó en el draft de 2018, antes de enviarle a los Dallas Mavericks por Trae Young.

El exequipo de Doncic, los Dallas Mavericks, cogió aire este sábado en su visita a los Wizards, que solo ganaron un partido este año. Triunfaron por 111-105 en la capital impulsados por 30 puntos y ocho rebotes de Naji Marshall, en una tarde en la que el número uno del último draft, Cooper Flagg, no pasó de los doce puntos, seis rebotes y seis asistencias.

Los Cleveland Cavaliers tumbaron a los Bulls con un parcial final de 12-0 en el último minuto y cuarenta segundos de partido, al que Chicago llegó con seis unidades de ventaja.

Donovan Mitchell y De'Andre Hunter se lucieron con 29 puntos cada uno y Evan Mobley contribuyó con 24 puntos y ocho rebotes para unos Cavs que llevan cuatro triunfos consecutivos.

Además, Nikola Jokic volvió a firmar un triple doble, el sexto de su temporada, con sus 34 puntos, catorce rebotes y catorce asistencias en el 117-110 de los Denver Nuggets contra unos Indiana Pacers que solo ganaron un encuentro este año tras jugar las Finales en junio.