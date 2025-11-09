El Barça destituye a Joan Peñarroya y nombra al asistente Òscar Orellana como interino

La abultada derrota de este domingo en la pista del Bàsquet Girona (96-78), equipo destinado a pelear por la salvación en la Liga Endesa y que solo había ganado uno de los cinco partidos disputados, ha sido el detonante definitivo para el técnico, que llegaba muy cuestionado por los tropiezos previos ante el UCAM Murcia (78-81) y el Real Madrid (92-101).

El equipo catalán ha encajado 30 puntos o más en el primer cuarto de los últimos tres partidos, y venía de ser abucheado por su afición en la derrota del pasado viernes contra el Real Madrid, que terminó con una pañolada y gritos de dimisión hacia el directivo responsable de la sección, Josep Cubells, sentado en el palco junto al presidente Joan Laporta.

Lejos de reaccionar en Fontajau, el Barça fue un equipo sin alma, dominado en todo momento, y no solo ahondó en las carencias que ya había mostrado anteriormente, con la permisividad defensiva y la escasa estructura ofensiva como defectos más evidentes, sino que muchos jugadores transmitieron una falta total de actitud.

Peñarroya deja al equipo en la duodécima posición de la Liga Endesa, con un balance de dos victorias y cuatro derrotas, a un tropiezo de la zona de descenso, y en la novena plaza de la Euroliga, con cinco triunfos y cuatro derrotas.

En la primera temporada con el egarense en el banquillo, el equipo catalán terminó la fase regular de la Liga Endesa con un balance de 21-13 y cayó en tres partidos ante Unicaja en los cuartos de final, se clasificó en la última jornada para la Copa del Rey -en la que fue eliminado en primera ronda por La Laguna Tenerife- y perdió en la semifinal de la Supercopa Endesa ante el Real Madrid.

Mejor fue su rendimiento en la Euroliga, competición en la que quedó quinto de la fase regular (20-14) y dispuso de un último tiro para clasificarse para la Final a Cuatro, pero sucumbió ante el Mónaco en cinco partidos. Así pues, el balance total del técnico ha sido de 51 victorias y 42 derrotas entre todas las competiciones.

El pasado verano, pese a que el Barça encadenó el segundo año en blanco, tras el paso de Roger Grimau por el banquillo en la campaña 2023-2024, el club justificó la continuidad de Peñarroya por el hecho de haberse quedado a un paso de la 'Final Four' en una temporada marcada por las lesiones, sin refuerzos para suplir las bajas.

La caída de Peñarroya expone también la errática gestión de la sección encabezada por el directivo Josep Cubells y el mánager Juan Carlos Navarro, tras la continuada reducción presupuestaria desde el verano de 2023 y el cambio de ciclo que supuso la salida del técnico Sarunas Jasikevicius y el ala-pívot Nikola Mirotic.

El pasado verano el club apostó por el alero Will Clyburn y el ala-pívot Tornike Shengelia, veteranos de dilatada experiencia en la Euroliga, pero no resolvió las lagunas en los puestos de base -por las lesiones- y de pívot -por el mal papel de Willy Hernangómez-.

En la dirección de juego se fichó del Bàsquet Girona al joven argentino Juani Marcos, a quien el Barça había dejado ir en el verano de 2024, y como pívot se repescó a Youssoupha Fall, de quien ya se habían despedido tras una primera temporada discreta.

También se incorporó al escolta Myles Cale, jugador de rol, y al ala-pívot Miles Norris, prácticamente inédito, dos fichas de extracomunitarios -la tercera es de Clyburn- que en la práctica han limitado el margen de maniobra de Peñarroya, quien ha exprimido al bloque de veteranos sin diseñar una rotación fiable.

El principal candidato para asumir el cargo es Xavi Pascual, que se encuentra sin equipo tras terminar contrato con el Zenit de San Petersburgo en junio, y ya dirigió al Barça entre 2008 y 2016, con la conquista de la segunda Euroliga de la entidad, en 2010, como éxito más recordado.

La salida del preparador catalán abrió un periodo de inestabilidad en el baloncesto azulgrana, que en la última década ha contado con otros seis entrenadores: Georgios Bartzokas, Sito Alonso, Svetislav Pesic, Jasikevicius, Grimau y Peñarroya.

En estos años, el Barça ha ganado dos Copas del Rey con Pesic, y dos Ligas y dos Copas con Jasikevicius, que llevó al equipo a la Final Four de la Euroliga en sus tres cursos en el Palau Blaugrana.