El venezolano Carrera guía a Diablos al triunfo y provoca quinto juego de la final

El quinteto del entrenador argentino Nicolás Casalánguida aún está abajo en la serie 3-1, pero la victoria le dio un impulso anímico que recordó el porqué son los monarcas de la LMBP.

Carrera brilló como máximo anotador de los Diablos con 20 puntos. También lució Michael Smith, quien encestó 17 puntos. Yahir Bonilla fue la fuerza de los rojos bajo el aro con ocho rebotes.

Con Fuerza Regia Joshua Ibarra destacó con doble-doble. Sumó 15 puntos y 11 rebotes. El español Pierre marcó ocho puntos y tuvo tres rebotes.

Motivados por un eufórico Casalánguida, los Diablos sorprendieron con un arranque de rápidas transiciones y agresiva defensiva que los llevó a separarse 30-14, comandados en la duela por Michael Smith, que sumó 10 puntos, y el venezolano Michael Carrera, ocho puntos, y el dominio en la pintura de Yahir Bonilla que logró seis rebotes.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

En el segundo periodo el visitante mantuvo el pulso ante un Fuerza Regia aletargado, que acumuló un pobre 27 por ciento de acierto en sus tiros de campo y demasiadas perdidas de balón que fueron determinantes para que el equipo de la capital del país llevara al descanso ventaja de 54-31 con una gran primera mitad de Carrera, Smith y Bonilla.

El quinteto del norte del país intentó despertar en el tercer periodo. Mostraron mayor intensidad Joshua Ibarra y Scott Bamforth fueron más efectivos, pero la reacción fue insuficiente ante unos campeones motivados que ayudados por los encestes de Dontrell Brite y un incansable Carrera se mantuvieron arriba 72-52.

La reacción de Fuerza Regia llegó demasiado tarde ante la mejor versión de Diablos en esta serie.

En el último periodo al equipo escarlata se le notó más lento por el esfuerzo de sus hombres estelares. Carrera, Smith y Bonilla estuvieron más de cinco minutos fuera, a pesar de ello les alcanzó para consumar su primera victoria.

El quinto partido de la serie final de la LMBP se realizará el próximo lunes, de nuevo en el hogar de Fuerza Regia.