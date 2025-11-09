Felipe Hasse: "He vuelto a jugar como el niño que fui"

"He vuelto a jugar como el niño que fui; el año pasado disfruté mucho en México. Fue una de las cosas que aprendí con mi anterior entrenador, el español Ramón Díaz, quien me recordó que jugamos básquet porque de pequeños nos encantaba", aseguró el jugador en entrevista con EFE.

Según su nuevo estratega de Capitanes, el brasileño Vitor Galvani; Hasse tiene las condiciones para ser fichado por cualquier equipo de la NBA. El sudamericano acepta que es su sueño, pero hoy está concentrado en dar lo mejor en el equipo mexicano, concursante en la G league.

"El año pasado mostré condiciones, sobre todo con mi tiro de larga distancia, aunque puedo ser más agresivo y ser más líder porque yo entiendo el juego bastante bien, Obviamente mi sueño es la NBA, pero mis pies y mi cabeza están en los Capitanes", indicó.

Este año el cuadro mexicano sufrió un cambio drástico con la llegada de Galvani, quien maneja un juego ofensivo en ambos lados de la cancha, con cero margen de distracción, ni para celebrar los puntos anotados.

"Es un estilo de juego que se ve poco en Estados Unidos. Galvani lo ha planificado todo para revolucionar la liga; jugar rápido, empujar y hacer cosas que ayudarán a ganar partidos".

Con promedios de 10,1 puntos por partido, 5,3 rebotes y 2,6 asistencias, Hasse fue una de las figuras principales de Capitanes en la pasada temporada y ahora ha regresado con la misión de ser uno de los líderes del equipo.

"Estamos para llegar a los 'play off'; tenemos jugadores de nombre, promesas y mucha intensidad", comentó.

Si bien tiene un talento, Hasse cree que la maestría en el baloncesto está relacionada con el trabajo y es consecuente con eso. Tiene días de 500 disparos en las prácticas y lleva una vida ordenada para ayudar a los Capitanes y a la selección chilena.

"La salud del equipo chileno está bien, con jóvenes abriendo puertas en Estados Unidos, en Europa, en las universidades. Le pudimos ganar a Argentina y a Uruguay; estuvimos cerca de hacerlo con Venezuela. Si estamos sanos, podemos llegar al Mundial y a los Juegos Olímpicos".

Después de tres partidos fuera en el inicio de temporada, los Capitanes debutarán como locales el próximo domingo 16, contra el Oklahoma City blue, en la Arena Ciudad de México.

"Queremos hacernos muy fuertes en casa; aprovechar la altura de la nuestra cancha (2.240 metros sobre el mar) y sacar ventaja de eso", aseguró Hasse.