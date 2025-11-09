Laprovittola admite que "entendería" que el Barça destituyera a Peñarroya

"No sé si es lo ideal, pero lo entendería. Estamos en el más alto nivel de exigencia de competición, en un club como el Barça, con la exigencia que eso conlleva, y todo puede pasar", ha valorado el jugador argentino en declaraciones a los medios de comunicación desplazados al pabellón de Fontajau.

Asimismo, Laprovittola ha asegurado que el vestuario está con Peñarroya: "El entrenador está probando un montón de cosas y los jugadores no estamos respondiendo. Somos todos responsables. Es muy importante que cada uno lo razone consigo mismo. Necesitamos de todo el mundo".

El base argentino ha incidido en que están "intentando encontrar soluciones, pero lo más importante es la mentalidad", puesto que el Barça es "un club muy grande y hay que estar preparados para eso".

Laprovittola ha afirmado que el equipo está "dudando de todo". "En muchas situaciones de juego esa duda no nos hace estar con la energía con la que tenemos que estar. Empezamos siendo uno de los equipos que más reboteaba y hoy no estamos yendo al rebote con la misma energía, por poner un ejemplo. Tenemos que pensar en las pequeñas cosas que nos hagan encontrar esa energía", ha señalado.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Finalmente, el segundo capitán del Barça ha sentenciado que "hay que pedir disculpas y hacer autocrítica muy fuerte" tras el partido de este domingo. "Lo de hoy desde el tercer cuarto es una vergüenza. no tengo más palabras. Es muy temprano para estar en esta situación, pero si estamos unidos y cambiamos la mentalidad rápido vamos a poder salir de esto", ha añadido.

Tras el partido, la cúpula deportiva del baloncesto azulgrana -el directivo responsable de la sección, Josep Cubells, el mánager Juan Carlos Navarro, el director deportivo Mario Bruno Fernández, y los exjugadores Jordi Trias y Audie Norris-, se reunieron en el interior de Fontajau, aunque el club no se ha pronunciado públicamente sobre el futuro del entrenador, que en rueda de prensa aseguró sentirse "fuerte" para continuar.

Actualmente, el Barça ocupa la duodécima posición de la Liga Endesa, con un balance de dos victorias y cuatro derrotas, a un tropiezo de la zona de descenso, y es noveno en la Euroliga, con cinco triunfos y cuatro derrotas.