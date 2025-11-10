El Baskonia evalúa su momento europeo lejos de casa en un duelo inédito ante Hapoel

Tras lograr tres triunfos consecutivos en casa en la competición continental, los azulgranas afrontan la prueba de fuego de conseguir la primera victoria como visitante en Europa.

Los de Paolo Galbiati deberán responder al último tropiezo en Lleida. Aunque el partido dejó buenas sensaciones por cómo terminó, la derrota final y el primer cuarto son sombras que deberá disipar la escuadra.

El entrenador italiano podrá contar con Markus Howard, que se recupera de una lesión en un dedo de su mano que se produjo hace casi un mes.

El que no podrá jugar será Trent Forrest, que sigue de baja por problemas en una rodilla.

En el lado israelí tampoco estarán Bruno Caboclo, Tomer Ginat y Dan Madar.

Será uno de los últimos partidos de Hapoel en Sofía (Bulgaria) ya que la Euroliga ha decidido que los dos equipos de Israel puedan volver a jugar en casa en el mes de diciembre.

A pesar de todo, al equipo dirigido por el griego Dimitris Itoudis le ha ido muy bien en estas primeras jornadas y ya son colíderes con solo dos derrotas.

El equipo hebreo es el máximo anotador de la categoría y cuenta con jugadores destacados como Vasilije Micic, Elijah Bryant, Dan Oturu o Antonio Blakene. A pesar de todo llegan a este duelo tras perder en la final de la Copa de la Liga de Israel ante el Hapoel Jerusalén.

Si el Baskonia consigue bajar el porcentaje de tiro de tres puntos de su rival, podría tener opciones de llevarse un triunfo en su visita búlgara donde su rival solo ha perdido un partido, precisamente ante el Maccabi de Tel-Aviv.