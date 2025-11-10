Básquetbol
10 de noviembre de 2025 - 12:40

El Mónaco, sancionado sin poder fichar por deudas

Redacción deportes, 10 nov (EFE).- El Mónaco, subcampeón de la pasada Euroliga, ha sido sancionado sin poder fichar jugadores y entrenadores por impagos y falta de documentación y cooperación.

Por EFE

La Comisión de Control de Gestión de la Euroliga, encargada de revisar el apartado financiero de los clubes y el cumplimiento de la regulación, ha tomado esta decisión por infracción de los artículos 32.a, 32.c y 32.d del Código Disciplinario de la Euroliga "en relación con pagos atrasados, falta de entrega de la documentación requerida y falta de cooperación".

Aunque es una decisión provisional el Comité de Finanzas ha impuesto como medida cautelar la prohibición de inscribir nuevos jugadores y entrenadores, circunstancia que le puede afectar después de quedarse con trece jugadores en la plantilla profesional tras la salida de varios jugadores desde septiembre.