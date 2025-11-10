El Mónaco, sancionado sin poder fichar por deudas

La Comisión de Control de Gestión de la Euroliga, encargada de revisar el apartado financiero de los clubes y el cumplimiento de la regulación, ha tomado esta decisión por infracción de los artículos 32.a, 32.c y 32.d del Código Disciplinario de la Euroliga "en relación con pagos atrasados, falta de entrega de la documentación requerida y falta de cooperación".
Aunque es una decisión provisional el Comité de Finanzas ha impuesto como medida cautelar la prohibición de inscribir nuevos jugadores y entrenadores, circunstancia que le puede afectar después de quedarse con trece jugadores en la plantilla profesional tras la salida de varios jugadores desde septiembre.