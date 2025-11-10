El Surne Bilbao afronta su primer trámite para sellar la primera plaza

El aplastante triunfo de los 'hombres de negro' hace tres semanas en pista checa por una diferencia de 54 puntos (51-105), nuevo récord en la historia del club, hace prever una plácida noche en el Bilbao Arena propicia para seguir ajustando sistemas y ganando confianza a base de triunfos.

La contundente victoria de la pasada semana en la cancha del Peristeri (64-86) solucionó el borrón del estreno europeo en casa ante el propio equipo griego al recuperar de manera brillante el 'average' particular con su principal rival en el grupo de cara a acabar primeros esta ronda inicial.

Es por ello que Brno y BC Kutaisi 2010, al que también apalizó hace dos semanas en Georgia (62-113) con una nueva marca histórica de anotación y que cerrará la fase la próxima semana en Miribilla, no parecen obstáculos demasiado inquietantes para un Surne Bilbao claramente al alza.

Y es que los de Ponsarnau llegan a esta cita después de arrollar con total autoridad a un rival de un nivel de un rango notablemente superior a los que se ha encontrado por ahora en Europa como el Casademont Zaragoza, inmerso precisamente en el mismo torneo continental.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

El 106-75 frente al conjunto maño y, sobre todo, cómo llegó, con una sólida actuación coral adornada con brillantes individualidades como Melwin Pantzar, con 14 asistencias que marcaron otro récord histórico, o los 22 y 20 puntos, respectivamente, de las referencias anotadoras, Justin Jaworski y Darrun Hilliard.