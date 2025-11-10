El Valencia, a recuperar su identidad para doblegar al Real Madrid

De hecho, en los tropiezos ante el Zalgiris Kaunas, 86-77, y el Granada, 85-79, el conjunto de Pedro Martínez firmó sus dos anotaciones más bajas hasta ahora de esta campaña.

En ambos casos, las defensas de sus rivales le han sacado de sus rutinas ofensivas con faltas tácticas que le han impedido correr y zonas que han alterado sus rutinas de tiro de tres puntos. En Lituania lanzó 11 menos de los que promedia en la competición y en Granada sí que tiró el número de triples que acostumbra pero con un porcentaje del 33 % lejos del 40% que tenía en la competición.

El primer objetivo del Valencia en este duelo entre equipos españoles en la acb será recuperar la identidad ofensiva en la que se basa su juego. Jugar en el Roig Arena ante su afición debe suponer una pequeña ayuda para hacerlo.

Además, el encuentro enfrenta a dos equipos que están actualmente con el mismo balance de cinco triunfos y cuatro derrotas en la competición europea, el mismo que tienen otros cuatro equipos. Una victoria permitiría al Valencia adelantar al conjunto de Sergio Scariolo.

El equipo madrileño llega a esta cita tras haber sumado dos victorias en sus últimos dos encuentros en la Euroliga, ante el Fenerbahce por un claro 84-58 y ante el Barcelona en el Palau Blaugrana por 92-101. Además, el domingo sacó una trabajada victoria de la pista del Joventut (75-80).

El ala-pívot canadiense Trey Lyles ha sido la mejor referencia del equipo madrileño en estos dos últimos encuentros y deberá ser una de las preocupaciones defensivas del Valencia.

En estos últimos encuentros se ha estrenado con el equipo de Sergio Scariolo el pívot ucraniano Alex Len, un jugador de amplía experiencia en la NBA que ha sustituido a Bruno Fernando y con el que espera ganar dureza cerca del aro.

El duelo en el Roig Arena será el segundo que disputen ambos equipos esta temporada puesto que ya se enfrentaron en la final de la Supercopa, en la que el Valencia se impuso por un ajustado 94-98 en un encuentro que el joven Sergio De Larrea y Kameron Taylor inclinaron del lado 'taronja' el final del choque y le dieron el título de la competición.

Para este encuentro, como ya ha pasado en los dos últimos, el técnico Pedro Martínez tendrá en principio de nuevo disponibles a los quince jugadores que conforman actualmente su plantilla, por lo que deberá realizar tres descartes.

En el encuentro en Granada, los elegidos para descansar fueron Isaac Nogués, Kameron Taylor y Braxton Key, mientras que en Lituania lo fueron Brancou Badio, Xabi López-Arostegui y Yankuba Sima, que en el choque liguero disputó sus primeros minutos oficiales de la campaña tras una doble lesión muscular.